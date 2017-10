Regia: Brad Peyton

Cast: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello, Marley Shelton, Jake Lacy, Breanne Hill, P.J. Byrne, Malin Akerman, Jack Quaid, Matt Gerald, Jeffrey Dean Morgan

Genere: Azione, colore

Durata: N/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 10 maggio 2018

Il regista, sceneggiatore e produttore canadese Brad Peyton, con il lungometraggio d'azione "Rampage", ha deciso di omaggiare l'omonimo videogioco arcade nato negli anni ottanta. Il 'platform - picchiaduro', partorito dalla geniale Midway Games nel 1986, conquistò intere generazioni con il suo format assolutamente innovativo. Nella dimensione fantastica di "Rampage" il giocatore è chiamato ad interpretare un potentissimo e temuto mostro con il quale dovrà cercare di radere al suolo alcune delle più note metropoli americane, stando bene attento a non farsi trovare con le mani nel sacco dalle forze dell'ordine. Nell'adattamento cinematografico, infatti, terrificanti creature - un gorilla, una lucertola e un lupo - metteranno in pericolo la sicurezza di alcune famose città del Nord America.

Rampage: un Kolossal in preparazione da ben otto anni

L'idea di dedicare un live action a "Rampage" frullava da tempo negli studios della Warner Bros, che già dal 2009 avevano acquisito i diritti per l'adattamento del videogioco dalla casa madre Midway Games, per l'esorbitante cifra di 33 milioni di dollari. Nel novembre del 2011 girava voce che una versione cinematografica sarebbe stata prodotta da New Line Cinema assieme con John Rickard, mentre nel 2012 Ryab Engle è stato ingaggiato come sceneggiatore per il plot del film.

Il 2015, invece, è stato l'anno in cui si è data conferma del fatto che il mitico Dwayne "The Rock" Johnson sarebbe entrato nel cast nel ruolo di "salvatore" - ovvero colui che cercherà di difendere l'incolumità dei cittadini americani dalla ferocia dei temibili mostri - e che la star sarebbe stata diretta niente meno che da Brad Peyton, già noto al grande pubblico per la regia di alcuni divertentissimi film per famiglie come "Cani & gatti - La vendetta di Kitty" del 2010.