Quanto basta - Recensione: un film che va oltre ogni misurazione e definizione

Definire un genere per "Quanto basta" è difficile. La pellicola si colloca a metà tra la commedia (perché riderete parecchio) e il dramma (perché vi si stringerà il cuore più di una volta). Una cosa però è molto semplice da dire: "Quanto basta" è un gran bel film.

Quanto basta: due protagonisti speciali

Il punto di forza di questa pellicola è rappresentato dai due protagonisti: Arturo, interpretato da Vinicio Marchioni, e Guido, interpretato da un giovanissimo Luigi Fedele. Entrambi gli attori riescono a porre sul grande schermo, con una sintonia delicata e particolarissima, il ritratto di un rapporto intenso, speciale e divertente. Nonostante agli inizi potrete pensare che i due sono incompatibili, perché profondamente diversi, alla fine della narrazione guarderete con un sorriso l'amicizia incredibile che salva queste due esistenze, portandole ad un livello di intensità emotiva e maturazione psicologica davvero potente.

Difficile poi dire con certezza se sia Arturo il protagonista, o se piuttosto rappresenti il motore di tutta la storia, poiché poi ad un certo punto le sue vicissitudini passano in secondo piano. Guido è sempre al centro, certo. Anche se parla poco, quando dice qualcosa lo fa con cognizione e consapevolezza e con una forza ben diversa da quella di tutti gli altri. Il suo personaggio, costruito egregiamente, diventa la chiave dell'esistenza di Arturo, che ritrova la propria strada quasi persa inesorabilmente.

Quanto basta: uno sguardo diverso agli Asperger

Impossibile, poi, non elogiare la poesia e la delicatezza con cui viene trattato il tema della sindrome di Asperger. "Quanto basta" resta nel cuore degli spettatori e trascina via qualche lacrima, perché privo di qualsiasi pesantezza o pietismo associati, purtroppo troppo spesso, a questa difficile sindrome. Francesco Falaschi coglie invece nel segno scegliendo di mostrare questi ragazzi con uno sguardo molto differente: con la leggerezza giusta, mai offensiva o superficiale, che ci permette di ridere di cuore talvolta, ma anche di riflettere su tante situazioni che spesso passano in secondo piano nel dibattito comune.

L'elemento indubbiamente più riuscito di tutto il lungometraggio è rappresentato proprio da questo. L'autismo è trattato senza definizioni o misurazioni. E a Guido ci affezioniamo proprio perché non proviamo compassione.

Si riesce, al contrario, ad andare oltre l'atteggiamento più comune. In fondo, vale quello che dice Arturo sulle ricette. Non serve una precisa e definita unità di misura, ma dobbiamo farci guidare dall'istinto, perché è quello a fare la differenza in un grande chef. Allora, aggiungeremo quel preciso ingrediente, un po' come ha fatto Falaschi in quest'opera, non con una quantità ben precisa ma semplicemente... quanto basta.

Claudia Pulella