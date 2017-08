Titolo originale: Escobar

Regia: Fernando León de Aranoa

Cast: Penélope Cruz, Javier Bardem, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, Julieth Restrepo, David Valencia, Joavany Alvarez

Genere: Drammatico, colore

Durata: 123 min

Produzione: Spagna, Bulgaria 2017

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 12 ottobre 2017

"Loving Pablo" è il film che racconta di come è arrivato al potere il narcotrafficante colombiano, Pablo Escobar. La pellicola è presentata per la prima volta durante la Mostra di Venezia 2017 ed è distribuito dalla Notorious Pictures; diretto da Fernando Leòn de Aranoa che nel 2005 scrive e dirige "Princesas", candidato a nove Premi Goya. Il film vede nei panni del famigerato criminale l'attore Premio Oscar Javier Bardem e l'attrice Premio Oscar Penélope Cruz interprete di Virginia Vallejo.

La trasposizione cinematografica è l'adattamento del romanzo scritto dalla giornalista e autrice Virginia Vallejo, "Loving Pablo", che racconta di come è salito al potere il famoso Re della Cocaina, il noto criminale più ricco di tutta la storia dei narcotrafficanti.

É stato stimato che Pablo Escobar, solo nei primi anni Novanta, aveva un patrimonio di oltre trenta miliardi di dollari; diventando persino una specie di moderno Robin Hood per potersi guadagnare il favore della popolazione in cambio della loro fedeltà, in modo tale da non spifferare niente alla polizia.

Escobar ci teneva tanto ad essere temuto quanto amato, forse proprio questo suo desiderio è stata la sua rovina. Fu denunciato proprio dalla sua amante, Virginia, che decise di collaborare con le forze dell'ordine aiutandoli a catturare il Re della Cocaina.

Le memorie della giornalista colombiana sono diventate un best-seller sia in Colombia che negli Stati Uniti d'America; "Loving Pablo", che ripercorre gli anni più importanti che hanno segnato la carriera da criminale di Pablo Escobar e gli eventi susseguitisi alla sua ascesa al potere fino ad arrivare alla cattura per mano della sua amante il 2 dicembre 1993.