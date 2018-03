Regia: Yorgos Zois

Cast: Alexandros Vardaxoglou, Sofia Kokkali, Pavlos Iordanopoulos, Romanna Lobach, Angeliki Margeti Maria Kallimani, Alexia Kaltsiki, Christos Stergioglou, Maria Filini, Christos Karteris

Genere: Drammatico, colore

Durata: 109 minuti

Produzione: Grecia, Francia, Croazia, 2015

Distribuzione: Tycoon Distribution

Data di uscita: 24 aprile 2018

Il film "Interruption" è stato ispirato a eventi realmente accaduti, facendo riferimento alla drammatica strage avvenuta nel teatro Dubrovka a Mosca il 23 ottobre del 2002. I fatti si svolgono durante lo spettacolo teatrale di un adattamento postmoderno della tragedia "Orestea" di Eschilo, dopo che gli spettatori hanno preso i loro posti e si è aperto il sipario. Improvvisamente la luce in sala si spegne e un gruppo di giovani in abiti scuri e armati di pistole fa irruzione interrompendo lo spettacolo. Una volta saliti sul palco, si scusano per aver interrotto il divertimento e invitano il pubblico a unirsi a loro nella presentazione, prendendo il posto di veri attori.

Interruption: esordio alla regia di Yorgos Zois

"Interruption" è primo lungometraggio di Yorgos Zois, un regista esordiente greco, precedentemente conosciuto come attore grazie alle sue apparizioni in alcuni film, serie TV e cortometraggi.

Nel 2010 debutta al 67° Festival di Venezia con il suo primo lavoro, un cortometraggio intitolato "Casus Belli" con cui compete anche ad altri festival europei vincendo molti premi, tra cui quello per il Miglior Cortometraggio al Greek Film Academy nel 2011. Nel 2012, invece, Yorgos Zois viene nominato al premio del Miglior Regista Europeo dalla European Film Academy.

La prima proiezione del film "Interruption" ha avuto luogo in occasione del 72° Festival di Venezia, presentato nella sezione Orizzonti, che rappresenta le ultime tendenze estetiche ed espressive del cinema internazionale. Fin da subito la pellicola ha avuto tantissime recensioni positive grazie alla sua estetica e audace narrazione, mentre in Grecia ha ricevuto nove nomination dalla Greek Film Academy e ha vinto il premio come Miglior Regista.