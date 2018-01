Regia: Valerio Attanasio

Cast: Sergio Castellitto, Elena Sofia Ricci, Clara Alonso, Guglielmo Poggi, Alberto Di Stasio, Beatrice Schiros, Luca Avagliano, Daniele Monterosi

Genere: Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 15 marzo 2018

"Il tuttofare" è una commedia italiana con protagonisti Sergio Castellitto e Elena Sofia Ricci.

Il tuttofare: l'esordio alla regia dello sceneggiatore di "Smetto quando voglio"

Il tuttofare è l'opera prima di Valerio Attanasio, giovane sceneggiatore italiano che ha curato insieme a Sydney Sibilia il soggetto e la sceneggiatura del primo film della saga di "Smetto quando voglio". Nei capitoli successivi invece è stato sostituito nella scrittura da Luigi di Capua e Francesca Manieri. Collaboratore di vecchia data di Sibilia, Valerio Attanasio ha scritto insieme a lui anche la sceneggiatura del suo primo corto, intitolato "Oggi si gira così", prodotto nel 2010.

Come regista Attanasio ha curato la regia di tre cortometraggi prima di approdare con "Il tuttofare" al suo esordio cinematografico: il primo "Achille e la tartaruga" è del 2005, mentre gli altri due, "Fino alla fine" e "Finchè c'è vita c'è speranza", sono rispettivamente del 2010 e del 2015. Quest'ultimo cortometraggio in particolare ha vinto parecchi riconoscimenti del settore, e ha spinto la Wildside a finanziare il primo progetto cinematografico come regista di Attanasio.

"Il tuttofare" è prodotto dalla Wildside di Fausto Brizzi, Marco Martani e Saverio Costanzo, casa di produzione italiana che a partire dal 2011 si è fatta parecchio strada nel panorama cinematografico italiano, soprattutto nel campo delle commedie, ma curando anche la produzione di film d'autore come "Io e te" di Bernardo Bertolucci, "La mafia uccide solo d'estate" di Pif, "Hungry Hearts" di Saverio Costanzo, e la serie "The Young Pope" ideata da Paolo Sorrentino. Questa è la seconda collaborazione tra Sergio Castellitto e la Wildside, dopo che la casa aveva prodotto nel 2015 il film di Castellitto "Nessuno si salva da solo".