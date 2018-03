Titolo originale: Le jeune Karl Marx

Regia: Raoul Peck

Cast: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps, Olivier Gourmet, Hannah Steele, Eric Godon, Rolf Kanies, Stephen Hogan, Niels-Bruno Schmidt, Ulrich Brandhoff, Denis Lyons

Genere: Biografico, colore

Durata: 112 minuti

Produzione: Francia, Germania, Belgio 2017

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 5 aprile 2018

Tra il 1944 e il 1948 l'Europa è in subbuglio per una Rivoluzione industriale che non sembra dar volersi fermare. A Parigi, in un costretto esilio, un giovane Karl Marx incontra un altrettanto giovane Friedrich Engels. I due daranno vita ad un movimento rivoluzionario destinato ad entrare nella storia.

Il giovane Karl Marx: in un'Europa rivoluzionaria

Dopo l'incredibile successo del documentario "I Am Not Your Negro" (che ha ricevuto una pioggia di premi e candidatura, tra cui quella a Miglior documentario agli Oscar), Raoul Peck arriva al cinema con il suo primo lungometraggio: un film biografico sugli esordi del movimento rivoluzionario ideato da Karl Marx e Friedrich Engels.

August Diehl ("Bastardi senza gloria", "Salt", "Le avventure di Huckleberry Finn", "Treno di notte per Lisbona", "Allied - Un'ombra nascosta") interpreta il celebre filosofo tedesco protagonista della pellicola, accanto a Stefan Konarske nei panni di Engels.

L'omaggio di Raoul Peck è volto a mostrare l'esordio di un evento chiave nell'Europa del XIX secolo. Tra le repressioni intellettuali in Germania, le manifestazioni dei lavoratori di Faubourg Saint-Antoine in Francia e le marce in Inghilterra, prende vita il movimento intellettuale di uno dei maggiori filosofi della Storia. Karl Marx e Friedrich Engels cambieranno, infatti, il modo di vedere i lavoratori e, con il loro successivo "Manifesto del Partito Comunista", concederanno alla rivoluzione una natura del tutto nuova.

"Il giovane Karl Marx" è stato girato nei paesi di Francia, Germania e Belgio e ha incassato oltre 28,6 mila dollari al Box Office degli Stati Uniti.