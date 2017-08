Festival di Venezia 2017: programma del 5 settembre

La settima giornata del Festival di Venezia 2017 ha in serbo un sacco di sorprese per i cinefili di tutto il mondo. A partire da “Madre”, che si aggiudicato un posto nella sezione Venezia 74, ha come protagonisti Jennifer Lawrence e Javier Bardem in una pellicola ricca di suspense. Un altro film rivelazione di questa giornata è sicuramente la trasposizione cinematografica animata, ispirata all’omonima opera teatrale di Roberto De Simone, “Gatta Cenerentola”, presentato nella sezione Orizzonti.

Festival di Venezia 2017: una giornata ricca di emozioni

Come introdotto, in questa giornata del Festival di Venezia 2017 verrà presentato il film diretto dal regista de “Il cigno nero” Darren Aronofsky, “Madre”. La pellicola vede Jennifer Lawrence accompagnata da javier Bardem e da altri grandi attori del mondo Hollywoodiano come Michelle Pfeiffer, Ed Harris e i fratelli Domhnal e Brian Gleeson. In questa controversa pellicola, in cui si avverte un misto tra thriller e dramma, si aggiudica un ruolo anche l’attrice statunitense Kristen Wiig.

Invece per la sezione Fuori Concorso verranno presentati due documentari tra cui “The Making of Thriller” di Kramer, la pellicola propone uno speciale dietro le quinte del famosissimo videoclip di uno degli artisti più amati di sempre, Michael Jackson; si ripercorrerà il making of del videoclip diretto da John Landis.

Secondo e non meno importante è il documentario “My Generation”, con Michael Caine che fa da voce narrante, ripercorrendo i mitici anni Sessanta. Ad aiutarci a immergerci in quegli anni la pellicola vede la partecipazione di icone di quel tempo come Paul McCartney.

Festival di Venezia 2017: i film d’autore di questa giornata

La tanto attesa trasposizione cinematografica “Gatta Cenerentola”, ispirata all’omonima opera teatrale, viene presentata in questa giornata nella sezione Orizzonti. La pellicola tratta il tema dello scontro di idee che ci sono sempre state tra le modeste ambizioni del presente e la nobiltà degli ideali ormai datati.

Sempre nella sezione Orizzonti viene presentato il film di Tzahi Grad, “The Cousin”, un film che fa immergere lo spettatore nelle realtà di un popolo; tra aggressioni, sospetti e la lotta contro i pregiudizi sono il fulcro di questa pellicola d’autore.

Infine per la sezione Cinema da Giardino viene presentato “Woodshock”, un film diretto da Kate Mulleavy e Laura Mulleavy, che hanno lavorato insieme nella realizzazione di questa pellicola che fa da critica sociale contro il mondo della droga.

La giornata del 5 settembre del Festival di Venezia 2017 è ricca di emozioni forti, grazie alla presentazione di trasposizioni cinematografiche che cercano di agevolare la comprensione del pubblico nei confronti del mondo esterno, mostrando sia le cose belle che quelle brutte.

Per consultare l’intero programma del Festival visita il sito ufficiale.

Alessio Camperlingo