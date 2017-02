ASC Awards 2017: i film e le serie TV che hanno trionfato

Ieri sera l’American Society of Cinematographers, associazione culturale dei direttori della fotografia e dei tecnici degli effetti speciali di Hollywood, ha consegnato i suoi premi alla cerimonia dei 31esimi ASC Awards, tenutasi al Ray Dolby Ballroom a Hollywood.

ASC Awards 2017: Greig Fraser vince la Miglior fotografia con Lion

Il premio per la Miglior fotografia è stato assegnato a Greig Fraser per il suo lavoro nel film “Lion – La strada verso casa”, diretto da Garth Davis. Il direttore della fotografia australiano ha trionfato riuscendo a superare degli ottimi avversari: James Laxton (“Moonlight”), Rodrigo Prieto (“Silence”), Linus Sandgren (“La La Land”) e Bradford Young (“Arrival”), che saranno tutti presenti, insieme a Fraser, durante la cerimonia degli Oscar 2017 per riuscire a vincere l’omonimo riconoscimento.

Greig Fraser è riuscito, inoltre, a superare Emmanuel Lubezki , vincitore dell’ambito premio per ben tre anni consecutivi: nel 2016 con “The Revenant”, mentre nei due anni precedenti prima con “Gravity” e poi con “Birdman”. Sicuramente “Lion” ha portato fortuna a Fraser, visto che l’anno scorso gli ha permesso di conquistare anche il Golden Frog al Camerimage, un festival dedicato alla fotografia.

ASC Awards 2017: gli altri vincitori

Durante la cerimonia degli ASC Awards 2017 hanno inoltre ricevuto i premi nella categoria televisiva la serie drammatica “Mr.Robot”, il fenomeno fantasy “Game of Thrones” e “The Night Of”, la miniserie statunitense targata HBO.

Ha conquistato tutti anche Denzel Washington, già in corsa agli Oscar con il suo film “Barriere”, che ha ricevuto il premio alla carriera Board of Governors Award. Altri premi alla carriera sono stati consegnati a: Edward Lachman, direttore della fotografia e regista statunitense, Philippe Rousselot, direttore della fotografia francese, Ron Garcia e Nancy Schreiber.

Vi proponiamo qui di seguito la lista completa dei vincitori degli ASC Awards 2017:

Uscita cinematografica

“Lion” (Greig Fraser, ASC)

Serie regolare per la televisione non-commerciale

“Game of Thrones” – “Battle of the Bastards” (Fabian Wagner)

Serie regolare per la televisione commerciale

“Mr. Robot” (Tod Campbell)

Film, miniserie o pilot per la televisione

“The Night Of” – “Subtle Beast” (Igor Martinovic)

Spotlight

“House of Others” (Gorgka Gomez Andreu, AEC)

Premio alla carriera

Edward Lachman, ASC

Board of Governors Award

Denzel Washington

Premio alla carriera in televisione

Ron Garcia, ASC

International Award

Philippe Rousselot, ASC, AFC

Presidents Award

Nancy Schreiber, ASC

Bud Stone Award of Distinction

Frank Kay, Bruce Burke

ASC Vilmos Zsigmond Heritage Award Winners

Undergraduate: Emmett Sutherland (“Closer”)

Graduate: Andrew Jeric, “Prisoner”

ASC Haskell Wexler Student Documentary Award

Colin F. Shepherd (“Into the Microscope”)

05/02/2017

Ludovica Attenni