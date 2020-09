Zac Efron nel cast di Firestarter diretto da Keith Thomas

Zac Efron è entrato a far parte del cast dell’adattamento cinematografico del romanzo “Firestarter” di Stephen King remake del film del 1984.

Pubblicato nel 1980, “Firestarter”, dal titolo italiano “L’Incendiaria”, è nato dalla penna del genio di Stephen King. Edito per la prima volta in otto episodi sulla rivista Omni, avrà il suo terzo adattamento cinematografico, considerando anche la miniserie del 2002 per il piccolo schermo. Prodotto dalla Blumhouse, “Firestarter” sarà diretto da Keith Thomas, regista dell’acclamato horror “The Vigil”, uscito in Italia il 10 settembre 2020. L’attore Zac Efron è stato annunciato membro del cast principale.

Scritto dal Scott Teems insieme al regista, “Firestarter” segue la vicenda e racconta la storia di una giovane ragazza con abilità paranoramali che viene rapita da un’agenzia governativa segreta. L’agenzia vuole sfruttare il potere della giovane a proprio vantaggio, come arma. L’adattamento del 1984 aveva come protagonista Drew Barrymore e fu definito da King come uno dei peggiori adattamenti cinematografici dei suoi romanzi.

Il remake della Blumhouse

Con le regia affidata al giovane regista, promessa del cinema e in particolare del genere horror, Keith Thomas, “Firestarter” sarà prodotto da Jason Blum e Akiva Goldsman. Entrambi avevano in precedenza collaborato al franchise di “Paranormal Activity”. Martha De Laurentiis, produttrice associata dell’adattamento del 1984, parteciperà in veste di produttrice esecutiva.

Zac Efron, visto di recente nella docuserie Down to Earth di Netflix è divenuto famoso nel 2000 per il ruolo di Troy Bolton nella trilogia di film musical per la TV “High School Musical”. Dai tre film per l’attore è iniziata una carriera brillante che l’ha visto spesso come protagonista in pellicolre sia per il grande che per il piccolo schermo. Tra questi hanno riscosso particolare successo “Hairspary – Grasso è bello”, “17 Again – Ritorno al liceo”, “Cattivi vicini”, “The Disaster Artist”, “The Greatest Showman”, “Ted Bundy – Fascino criminale”.