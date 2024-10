X-factor 2024: Riassunto della puntata di ieri e i concorrenti che vanno agli Home Visit

L’ultima puntata di X-Factor 2024 ha catturato l’attenzione del pubblico con esibizioni indimenticabili e momenti di intensa competizione. In onda su Sky e in streaming su NOW, il programma ha visto una nuova fase di selezione, la quale ha portato alcuni artisti a conquistare un posto negli Home Visit. Ecco un riepilogo dettagliato delle performance e dei risultati di questa serata emozionante.

Le performance di Paola e il successo degli artisti selezionati

La serata è iniziata con il Bootcamp di Paola, dove diversi talenti hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra. Tra i partecipanti, Pablo Murphy ha incantato il pubblico con la sua interpretazione di “Another Day In Paradise” di Phil Collins, accompagnandosi con la chitarra elettrica, un’esibizione che ha messo in risalto le sue capacità vocali e strumentali. Il duo Frammenti ha presentato una versione innovativa e rétro dell’iconico brano “Song 2” dei Blur, dimostrando una notevole versatilità stilistica.

Anche Laura Fetahu, vincitrice dell’X Pass, ha avuto un pubblico stupito con la sua reinterpretazione di “Boss Bitch” di Doja Cat, nella quale ha inserito un testo rivisitato, evidenziando la sua personalità artistica distintiva. Infine, la band Dimensione Brama ha chiuso le esibizioni di Paola con una cover teatrale e intensa di “Io sto bene” dei CCCP, guadagnandosi così un meritato posto negli Home Visit.

Tuttavia, non tutte le performance hanno ottenuto il medesimo successo. Artisti come Tamara con “Swimming pools” di Kendrick Lamar e Elena Badii con “Where Is My Mind” dei Pixies non sono riusciti a convincere i giudici e sono stati eliminati, dimostrando quanto sia alto il livello di competizione in questa edizione del talent.

Il Bootcamp di Manuel Agnelli e i talenti emergenza

Nella squadra di Manuel Agnelli, il Bootcamp ha visto esibizioni degne di nota. Mimì Caruso, il suo X Pass, ha regalato un’emozionante interpretazione di “Godspeed” di Frank Ocean, incantando i giudici con la sua voce potente e carica di emozione. La band Punkcake ha proposto un’intensa performance con “Give Me The Cure” dei Fugazi, riuscendo a coinvolgere il pubblico con energiche sonorità.

Anche Daniel Gasperini ha conquistato i cuori dei giudici con la sua toccante versione di “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè, mentre Beatrice Fita ha sorpreso tutti con una resa inaspettata di “In ár gCroíthe go deo” dei Fontaines D.C., dimostrando la sua abilità interpretativa. Al contrario, il percorso di artisti come Claudia Sacco e Matteo Polonara si è interrotto, lasciando trasparire la feroce competizione presente nei Bootcamp, dove ogni esibizione può fare la differenza tra il proseguire o l’abbandonare.

La prossima fase: Gli Home Visit e il percorso verso i Live Show

Il prossimo appuntamento per i concorrenti sarà il giovedì 17, sempre su Sky e in streaming su NOW, dove i giudici porteranno i loro 4 artisti selezionati agli Home Visit. Questa fase rappresenta un’ulteriore opportunità per i talenti di conquistare un accesso ai Live Show, che avranno inizio il 24 ottobre. Sarà decisivo per i concorrenti dimostrare il proprio valore e la propria creatività, poiché solo i migliori potranno conquistare un posto tra i 12 partecipanti ai Live Show.

Il clima si fa sempre più teso, le aspettative sono alte e i giudici sono pronti a fare scelte difficili. Con l’avvicinarsi della fase finale, la domanda sorge spontanea: quali artisti riusciranno a superare la prova degli Home Visit e a brillare nel grande palcoscenico di X-Factor 2024?

Per restare aggiornati sulle ultime novità dal mondo della musica e della televisione, non perdere le prossime puntate e gli eventi correlati.