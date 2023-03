Coco: la storia vera dietro il cartone animato premio Oscar

Coco è un film d’animazione del 2017 diretto da Lee Unkrich e co-diretto da Adrian Molina, prodotto dai Pixar Animation Studios. La pellicola è il 19º lungometraggio Pixar. Il film narra la storia di un ragazzo di nome Miguel che viene accidentalmente trasportato nel mondo dei defunti, dove cerca l’aiuto del suo trisavolo musicista per ritornare nella terra dei vivi e per riuscire a convincere la sua famiglia ad accettare la sua passione per la musica. Il film è stato elogiato per l’animazione, il doppiaggio, la musica, le immagini, la storia emotiva e il rispetto per la cultura messicana.

Ha incassato oltre $ 807 milioni in tutto il mondo, diventando il 16° film d’animazione con il maggior incasso di sempre al momento della sua uscita. Con un costo di $ 175-225 milioni, Coco è il primo film con un budget a nove cifre a presentare un cast principale tutto latino. La pellicola ha vinto due Premi Oscar 2018: miglior film d’animazione e miglior canzone. La storia vera di coco è presa da María Salud Ramírez Caballero, una bisnonna messicana che ci ha lasciato nel 2022 all’età di 109 anni.

La storia vera di Coco

Sebbene la Disney non abbia mai rivelato ufficialmente che Caballero fosse l’ispirazione dietro la matriarca del film, ha spiegato che durante il processo di riprese hanno parlato con numerose famiglie della zona, inclusa quella di Caballero. La somiglianza tra lei e Mama Coco, inoltre, è piuttosto evidente. Il concetto di Coco si ispira alla festività messicana nota come il Dìa de Los Muertos che celebra il ricordo dei cari ormai scomparsi con musica, decorazioni sgargianti e cibo in offerta. La festività avviene tra il 31 ottobre e il 2 novembre. Secondo la credenza popolare, i defunti possono visitare il mondo dei vivi proprio in queste giornate. Qui di seguito il trailer del famoso film.