WMF 2025: Musica e innovazione al centro della fiera internazionale di Finale Emilia

Il WMF – We Make Future, una delle manifestazioni più attese a livello internazionale dedicata all’intelligenza artificiale e all’innovazione digitale, continua a stupire con un programma ricco di eventi. Il 5 giugno, la seconda giornata del festival si apre con il Music Fest, un appuntamento che unisce musica e messaggi di inclusione sociale, con performance di artisti di spicco e band emergenti. La manifestazione, che si svolge a Finale Emilia, rappresenta un importante punto di incontro per professionisti e appassionati del settore.

La Banda Rulli Frulli: Inclusione e creatività musicale

La giornata di musica inizia alle 9:45 sul Mainstage con la Banda Rulli Frulli, un progetto unico nel panorama musicale italiano, fondato da Federico Alberghini a Finale Emilia. Questa band è composta da giovani musicisti, sia abili che diversamente abili, che si esibiscono utilizzando strumenti creati con materiali di recupero. La loro musica non è solo un’esibizione, ma un potente messaggio di inclusione e comunità. Con un repertorio che ha già toccato centinaia di piazze in Italia e all’estero, la Banda Rulli Frulli riesce a trasmettere un forte senso di appartenenza e creatività, rendendo ogni performance un’esperienza unica e coinvolgente.

Pau e il suo viaggio musicale

Nel pomeriggio, alle 16:00, il Mainstage accoglie Pau, noto autore e voce dei Negrita, che porterà il suo dj set al WMF. Con oltre trent’anni di carriera, Pau è diventato uno dei volti più riconoscibili del rock italiano, avendo collaborato con artisti del calibro di Ligabue e partecipato a produzioni teatrali come ‘Jesus Christ Superstar‘, dove ha interpretato Ponzio Pilato. Il suo set promette di essere un viaggio musicale che spazia tra rock, elettronica e sperimentazione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza emozionante e dinamica.

La rappresentante di lista: Un concerto da non perdere

La serata culmina alle 21:00 con il concerto de La Rappresentante di Lista, una delle band più originali e innovative del panorama musicale italiano. Con un mix di pop, teatro e impegno sociale, il duo si esibirà sul palco del WMF con un live ricco di energia e intensità. Per partecipare a questo evento, è necessario acquistare un biglietto dedicato su TicketOne. La loro musica è caratterizzata da testi incisivi e da un’interpretazione che coinvolge il pubblico, rendendo ogni concerto un momento di connessione profonda.

Contest band emergenti: Talenti in crescita

Parallelamente agli eventi principali, il WMF ospita il Contest Band Emergenti, un’area dedicata alle nuove proposte musicali. Tra i gruppi che si esibiranno ci sono i Malvax, una band di Modena che ha iniziato come cover band nel 2014 e ha saputo affermarsi nel panorama indie italiano. Con il loro EP ‘disco-teca‘ e il singolo ‘Semafori Rossi‘, hanno già ricevuto riconoscimenti a livello nazionale. Sul palco saliranno anche i The Mice Tribe, che fondono jazz e rock, e i Wanderlast, un trio che si distingue per il suo sound underground e le performance ad alta intensità emotiva.

Nuove sonorità e stili musicali

Il festival offre anche l’opportunità di scoprire band come i Cinqueminuti, che portano sul palco uno stile narrativo e ironico, e i Primo Atto di Secessione, che propongono un mix di punk e rock. I Melty Groove, nati nel 2020, reinterpretano il soul e il funk in chiave contemporanea, mentre i Leimannoia chiudono la giornata con un sound che mescola pop, funk e hip hop, caratterizzato da un’attitudine anti-mainstream.

Accesso e opportunità al WMF

Per assistere ai concerti sul Mainstage, è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day o il Mainstage Ticket 3 days, che garantiscono anche l’accesso all’Area Fieristica del WMF. Qui, oltre alle esibizioni musicali, si svolgeranno eventi dedicati all’innovazione, alla robotica, al gaming e alla creator economy. È importante notare che il concerto de La Rappresentante di Lista richiede un biglietto separato.

Il WMF – We Make Future si svolgerà fino al 6 giugno, riunendo esperti, startup, investitori e appassionati di innovazione da tutto il mondo. Con oltre 70.000 partecipanti provenienti da 90 paesi, la fiera rappresenta un’importante piattaforma per il futuro dell’innovazione digitale e sociale.

