Gli Zen Circus tornano con un nuovo album: “Il Male” in uscita il 26 settembre

La band pisana Zen Circus si prepara a tornare sulla scena musicale con il nuovo album “Il Male“, previsto per il 26 settembre sotto l’etichetta Carosello Records. Dopo un periodo di tre anni di silenzio e progetti solisti, i membri Andrea Appino, Karim Qqru e Massimiliano ‘Ufo’ Schiavelli hanno deciso di riunirsi per dare vita a un disco che promette di scuotere le coscienze. In un’intervista con AdnKronos, la band ha discusso della loro visione musicale, della scena italiana e delle polemiche attuali.

Il ritorno della band e il nuovo singolo

Con il lancio del singolo “È solo un momento“, gli Zen Circus hanno riacceso gli amplificatori, segnando il loro ritorno sulla scena musicale. Questo brano è il primo assaggio del nuovo album e ha già suscitato un forte interesse tra i fan. Il videoclip, diretto da Mòndeis, mostra la band immersa in un’atmosfera di energia e passione, con Appino che si fa tatuare in diretta tra il pubblico. Con oltre vent’anni di carriera e dodici album all’attivo, gli Zen Circus si confermano come una delle realtà più influenti della musica indipendente italiana. A novembre, la band ripartirà con un tour che prevede dieci date, un’opportunità per riscrivere il presente dell’alternative rock italiano.

L’urgenza di tornare a suonare insieme

Dopo un lungo periodo di assenza, la band ha sentito l’urgenza di tornare a scrivere e suonare insieme. Andrea Appino ha spiegato che, sebbene ogni membro si fosse dedicato a progetti solisti, c’era sempre il desiderio di ritrovarsi. “È come se dovessimo allontanarci per ricordarci quanto ci piace farlo”, ha affermato. Karim Qqru ha sottolineato l’importanza di tornare a una metodologia di lavoro più tradizionale, chiudendosi in sala prove e suonando senza sovrastrutture. Questo approccio ha permesso loro di creare un disco autentico e diretto, in contrasto con le pratiche più elaborate che caratterizzano spesso la produzione musicale contemporanea.

La vita tra studio e palcoscenico

Un tema ricorrente nell’intervista è il rapporto della band con lo studio di registrazione e il palcoscenico. Ufo ha espresso una preferenza per le esibizioni dal vivo, sottolineando che il vero banco di prova per una canzone è il palco. Andrea ha aggiunto che una canzone prende vita solo quando viene cantata dal pubblico. Questo legame con i fan è fondamentale per la band, che ha visto crescere il proprio pubblico nel corso degli anni, accogliendo anche nuove generazioni di ascoltatori.

Il significato di “indie” nella musica italiana

Nel corso della loro carriera, gli Zen Circus hanno assistito a un’evoluzione della scena musicale indipendente in Italia. Karim ha notato che il termine “indie” oggi è spesso associato a musica pop di successo, mentre per loro rappresenta un’eredità di band americane degli anni ’80. Andrea ha affermato che, nonostante i cambiamenti, la band si considera una delle ultime schegge dell’alternative rock, continuando a sperimentare con diversi generi musicali. Questo approccio ha permesso loro di mantenere un pubblico variegato e di rimanere rilevanti nel panorama musicale attuale.

Tematiche e messaggi del nuovo album

Il nuovo album “Il Male” affronta tematiche profonde e attuali. La band ha spiegato che il concetto di male è presente in vari aspetti dei testi, esplorando il dolore, la contrapposizione al bene e la fascinazione per il male stesso. La band si interroga su come riconoscere e abbracciare il male possa essere una parte fondamentale dell’esperienza umana. Questo approccio riflette la volontà di affrontare argomenti complessi e di stimolare una riflessione profonda nei loro ascoltatori.

Riflessioni sulla scena musicale e sul futuro

Gli Zen Circus hanno condiviso le loro opinioni riguardo alla musica contemporanea e al suo impatto sociale. Andrea ha sottolineato che le canzoni possono avere un potere politico ed emotivo, capace di lasciare un segno duraturo. La band ha anche discusso della loro scelta di cantare in italiano, affermando che questo ha permesso loro di connettersi più profondamente con il proprio pubblico. La provincia, da cui provengono, rimane una fonte d’ispirazione e di narrazione per la loro musica, evidenziando l’importanza delle radici e delle esperienze personali.

La relazione con il pubblico e il futuro della musica italiana

La band ha descritto il loro rapporto con i fan come una grande famiglia, in cui il rispetto e lo scambio sono fondamentali. Hanno anche parlato della loro esperienza a Sanremo, evidenziando come sia stata un’opportunità divertente e senza pressioni. Infine, hanno riflettuto sulla polemica riguardante i finti sold out, sottolineando che è una pratica conosciuta e che non dovrebbero esserci aspettative irrealistiche nel mondo della musica. Con il nuovo album in arrivo e un tour imminente, gli Zen Circus continuano a scrivere la loro storia, rimanendo fedeli alla loro essenza e alla loro musica.

