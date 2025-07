La musica di Cyrus: un viaggio tra autenticità e sfide nel panorama musicale contemporaneo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Fare musica nell’era digitale presenta opportunità senza precedenti, grazie alla diffusione di social media e piattaforme di streaming. Tuttavia, emergere in un contesto musicale affollato e competitivo rappresenta una sfida significativa. Cyrus, il rapper romano noto come Orlando De Geronimo, condivide la sua esperienza artistica e la sua visione della musica, sottolineando l’importanza della consapevolezza di sé e degli obiettivi per chi desidera intraprendere questa carriera.

L’arte di Cyrus: un percorso personale

Cyrus, nato nel 1997 a Roma, è un cantautore bilingue con radici italiane e angloiraniane. Di recente ha pubblicato il brano “Sete” ed è stato uno dei protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma. La sua musica si distingue per un approccio genuino e autentico, lontano dalle tendenze del momento. “La mia è musica pop rock vera. Non scrivo per ossessione o per seguire le mode del mercato”, afferma con determinazione. Questa dichiarazione riflette il suo rifiuto di conformarsi a un’industria musicale che, secondo lui, privilegia la popolarità sui social media rispetto alla qualità artistica.

Cyrus si considera un artista indipendente, impegnato a esprimere se stesso attraverso la musica senza compromessi. “Canto per necessità, non per compiacere il mercato”, spiega, evidenziando il suo desiderio di offrire un’alternativa alla musica “plastica” che spesso domina le classifiche. La sua convinzione è che il pubblico stia cercando qualcosa di più autentico, un’esperienza musicale che possa risuonare a un livello più profondo.

Un debutto significativo e la ricerca di libertà creativa

Nel 2023, Cyrus ha lanciato il suo album d’esordio “Gloria” sotto l’etichetta Universal Music/Virgin Records. Nonostante abbia ottenuto riconoscimenti significativi, come i complimenti di Vasco Rossi su Instagram e la promozione su Radio Deejay, ha affrontato la realtà di un’industria musicale che si concentra principalmente sui numeri. “L’etichetta non mi ha rinnovato il contratto”, racconta, sottolineando la sua decisione di lavorare in modo indipendente. Questa scelta gli consente di avere maggiore libertà creativa e di esplorare nuove direzioni artistiche, un trend che potrebbe diventare sempre più comune nel settore musicale.

Cyrus trae ispirazione da vari artisti italiani, tra cui Lauro, che considera un’icona, e apprezza il nuovo pop di Bresh e Olly. La sua curiosità musicale si estende anche alla musica elettronica e techno, ma guarda con ammirazione al passato, citando Rino Gaetano come un genio della musica italiana. Questo mix di influenze contribuisce a formare il suo stile unico e personale.

Le sfide del mercato musicale e il futuro di Cyrus

Cyrus è consapevole delle difficoltà che caratterizzano il mercato musicale attuale. “Sono in fase di scrittura, anche se oggi non conviene più”, ammette, riconoscendo che la tendenza è quella di puntare sui singoli piuttosto che sugli album. “Il sistema sta uccidendo il concetto di album, che è un viaggio, un’esperienza completa”, osserva, evidenziando la sua preoccupazione per la direzione che sta prendendo l’industria.

Riguardo alla possibilità di partecipare a un talent show, Cyrus esprime scetticismo, definendolo “un’arma a doppio taglio”. Tuttavia, coltiva il sogno di partecipare a Sanremo, esprimendo delusione per non aver potuto concorrere a Sanremo Giovani a causa del limite d’età. “Non capisco questa regola. Sanremo è un festival, non un talent. Dovrebbe dare spazio a chi ha talento, indipendentemente dall’età”, afferma con passione. Se le regole dovessero cambiare, non esiterebbe a riprovare, dimostrando la sua determinazione e il suo impegno nel perseguire la carriera musicale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!