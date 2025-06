WMF 2025: La fiera internazionale di innovazione e musica a Bologna

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 4 al 6 giugno 2025, Bologna ospiterà il WMF – We Make Future, un evento di grande rilevanza mondiale dedicato all’intelligenza artificiale, alla tecnologia e all’innovazione digitale. Questa fiera non è solo un punto di incontro per esperti e appassionati del settore, ma anche un palcoscenico per artisti emergenti e nomi affermati della musica. Quest’anno, il WMF Music Fest promette di offrire un’esperienza unica, combinando performance musicali di alto livello con momenti di riflessione sull’innovazione e la creatività.

Un’apertura all’insegna della musica e della creatività

Il primo giorno del festival inizierà con un evento imperdibile. Alle 9:30, il Mainstage sarà animato dal nuovo electro set di Dardust, il cui vero nome è Dario Faini. Questo artista, noto a livello internazionale per la sua capacità di fondere musica neoclassica ed elettronica, presenterà il suo live come parte del tour europeo 2025 intitolato “Urban Impressionism”. L’esibizione di Dardust non sarà solo un concerto, ma un’esperienza immersiva che combina suoni e visioni, rompendo le barriere tra le diverse forme d’arte. La sua musica, influenzata da suggestioni pittoriche e architetture brutaliste, promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio sonoro e visivo senza precedenti.

Successivamente, alle 18:30, sarà la volta di BigMama, il nome d’arte di Marianna Mammone, una delle voci più innovative del rap italiano. Dopo il successo ottenuto a Sanremo 2024 con il brano “La Rabbia Non Ti Basta”, certificato Disco D’Oro, BigMama porterà sul palco un live ricco di energia e messaggi forti. La sua musica, che mescola rap, elettronica e dance, affronta temi importanti come l’autodeterminazione e l’attivismo sociale, trasformando il palco in uno spazio di espressione e libertà.

Talenti emergenti sul palco del contest

Oltre ai grandi nomi, il WMF Music Fest darà spazio anche a band emergenti, che si sfideranno in un contest dedicato. Il 4 giugno, diverse formazioni musicali selezionate tra centinaia di candidature avranno l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico internazionale. Tra i partecipanti ci saranno i Rusty Vega, un trio di Rovigo che mescola rock, punk, indie ed elettronica, e i Golden Hind di Milano, che proporranno un sound travolgente tra indie rock e atmosfere elettroniche.

Inoltre, gli Equarantacinque, provenienti da Venezia, porteranno sul palco sonorità pop-rock, mentre gli Spirytus 96 di Genova, nati nel 2019, proporranno un mix di indie, soul, funk e rock, ispirati alle sonorità degli anni ’70. I Five Sides, originari di San Marino, Rimini e Perugia, presenteranno il loro alternative rock, mentre i Rebels, una band di Torino composta da giovanissimi musicisti, promettono un’esibizione energica e provocatoria, richiamando le sonorità dell’hard rock e del punk.

Un evento di portata internazionale

Il WMF – We Make Future non è solo un festival musicale, ma una fiera internazionale dedicata all’innovazione. Si svolgerà presso BolognaFiere e accoglierà oltre 70.000 visitatori provenienti da 90 paesi, con più di 700 espositori e oltre 1.000 speaker e ospiti. L’evento rappresenta un’importante piattaforma di networking per startup, investitori, istituzioni e università, con un portafoglio di investimenti che supera i 1.300 miliardi di euro.

Per partecipare ai concerti e alle performance sul Mainstage, è possibile acquistare il Mainstage Ticket, valido per un giorno o per tre giorni. Questi biglietti consentono l’accesso anche all’area fieristica, dove si svolgeranno ulteriori eventi legati al mondo degli eSport, della robotica e della creatività digitale.

Il WMF 2025 si conferma così come un’importante occasione di scoperta e contaminazione culturale, dove l’innovazione tecnologica e la musica si intrecciano per dare vita a un evento unico nel suo genere.

