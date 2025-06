Wimbledon 2025: il grande tennis su Sky e NOW con una copertura senza precedenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Dal 30 giugno al 13 luglio 2025, il torneo di Wimbledon torna a catturare l’attenzione degli appassionati di tennis. Quest’anno, Sky e NOW offrono una copertura straordinaria, con oltre 750 ore di diretta e una squadra di esperti pronta a raccontare ogni istante di questo evento iconico. Con un contratto rinnovato fino al 2030, Sky si conferma il punto di riferimento per gli amanti del tennis, garantendo un’esperienza visiva che va oltre la semplice trasmissione televisiva.

La programmazione di Wimbledon 2025

Il torneo di Wimbledon rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione tennistica. La programmazione prevede una vasta gamma di contenuti, con 11 canali dedicati, tra cui Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena. Gli appassionati potranno seguire non solo le partite sul Centre Court, ma anche gli incontri sugli altri campi, grazie ai sei canali Wimbledon 1-6. Per chi desidera un’esperienza ancora più immersiva, Sky offre anche la possibilità di seguire gli eventi in 4K e attraverso la novità Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, un’opzione che permette di zappare tra le diverse partite in corso.

La copertura di Wimbledon 2025 è pensata per soddisfare ogni tipo di spettatore, dall’appassionato di lunga data al neofita. Ogni giornata di torneo inizia con il programma Studio Tennis Wimbledon, che offre analisi e approfondimenti, e prosegue con il Sky Tennis Show condotto da Eleonora Cottarelli. Inoltre, Sky Sport 24 propone due appuntamenti fissi: “Il tennis è servito” e “Wimbledon Today“, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità.

Un team di esperti per un torneo da vivere

Quest’anno, Wimbledon 2025 si arricchisce della presenza di Boris Becker, tre volte campione a Londra, che commenterà le giornate più importanti del torneo. Becker si unisce a un team di esperti composto da Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta, Paolo Bertolucci e Renzo Furlan, tutti pronti a condividere la loro esperienza e passione per il tennis. Inoltre, il trio di inviati, formato da Mangiante, Meloccaro e Setti, porterà le storie e le atmosfere direttamente dall’erba londinese, offrendo un punto di vista unico e coinvolgente.

La programmazione non si limita a trasmettere le partite, ma si estende anche a rubriche e approfondimenti. “The Insider – Wimbledon” offre uno sguardo dietro le quinte, rivelando curiosità e aneddoti dal mondo del tennis, mentre gli spettatori possono seguire le emozioni e le tensioni che caratterizzano questo prestigioso torneo.

Gli azzurri in campo: Sinner e Paolini

L’attenzione degli appassionati italiani è rivolta in particolare a Jannik Sinner, che farà il suo debutto il 1° luglio, e a Jasmine Paolini, sempre più in forma. Entrambi gli atleti rappresentano le speranze del tennis italiano a Wimbledon 2025, e le aspettative sono alte. Sinner, giovane talento del tennis mondiale, è atteso a confermare il suo valore, mentre Paolini ha dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli.

La presenza di questi due atleti potrebbe portare un tocco di azzurro sull’erba sacra di Wimbledon, e gli appassionati si chiedono se riusciranno a regalare momenti indimenticabili durante il torneo. La sfida è aperta e il tifo per i colori italiani è già iniziato, con la speranza di vivere un’estate ricca di emozioni e successi.

La programmazione dettagliata di Wimbledon 2025

La programmazione di Wimbledon 2025 è ricca di eventi e incontri, con un calendario che promette di intrattenere gli spettatori giorno dopo giorno. Gli appassionati possono aspettarsi un mix di partite maschili e femminili, con sfide avvincenti che si svolgeranno sui campi di Wimbledon. Ogni giorno sarà un’opportunità per vedere i migliori giocatori del mondo in azione, con la possibilità di seguire i propri beniamini e scoprire nuovi talenti.

Con una copertura così ampia e un team di esperti pronti a commentare ogni dettaglio, Wimbledon 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli amanti del tennis. Il conto alla rovescia è iniziato e l’attesa cresce per un torneo che promette di regalare spettacolo e emozioni indimenticabili.

