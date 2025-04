William e Kate Middleton saltano la messa di Pasqua: la scelta di una celebrazione intima

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La Pasqua è un momento tradizionale per la famiglia reale britannica, ma quest’anno i Principi di Galles, William e Kate Middleton, hanno deciso di non partecipare alla consueta messa presso la St. George’s Chapel di Windsor. Invece, la coppia ha optato per una celebrazione più riservata nella loro tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove trascorreranno del tempo in famiglia e si dedicheranno alla caccia alle uova di Pasqua. Questa scelta ha suscitato diverse reazioni, soprattutto sui social media, dove molti hanno espresso il loro disappunto per l’assenza della famiglia reale alla cerimonia.

La celebrazione della Pasqua a Anmer Hall

Quest’anno, William e Kate hanno deciso di dedicarsi a un momento di intimità familiare, lontano dai riflettori e dalle formalità di corte. Anmer Hall, la loro residenza nel Norfolk, offre un ambiente ideale per trascorrere del tempo di qualità con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. La caccia alle uova di Pasqua rappresenta un’attività tradizionale che i bambini attendono con entusiasmo, e la famiglia potrà godere di un abbondante assortimento di cioccolato.

Secondo fonti vicine alla coppia, questa scelta è stata influenzata dal desiderio di trascorrere del tempo insieme prima del ritorno a scuola dei bambini, previsto per il 24 aprile. Non è escluso che i genitori di Kate, Carole e Michael Middleton, e i suoi fratelli possano unirsi a loro per rendere la celebrazione ancora più speciale. La famiglia Middleton ha dimostrato un forte sostegno nei confronti di Kate e dei suoi figli, specialmente negli ultimi tempi.

L’assenza alla funzione pasquale e le reazioni a corte

Per il secondo anno consecutivo, i Principi di Galles non parteciperanno alla tradizionale funzione pasquale. Questa decisione ha sollevato malumori all’interno della royal family e tra i sostenitori della monarchia. Nel 2024, l’assenza era stata compresa, dato che Kate stava affrontando una battaglia contro un tumore e William era al suo fianco. Tuttavia, quest’anno la situazione è diversa, dato che la principessa ha recentemente annunciato che il cancro è in remissione.

La notizia della remissione è stata accolta con grande sollievo e gioia dai fan della coppia. Kate ha condiviso i suoi sentimenti sui social, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto e sottolineando l’importanza di adattarsi a una nuova normalità dopo una diagnosi di cancro. Nonostante ciò, la scelta di non partecipare alla messa di Pasqua ha suscitato critiche, con alcuni che hanno suggerito che la coppia avrebbe dovuto mostrare un maggiore impegno nei confronti delle tradizioni reali.

La Pasqua di Re Carlo e della royal family

Mentre William e Kate si godono la loro celebrazione privata, Re Carlo trascorrerà la Pasqua in compagnia di alcuni membri senior della royal family. Tra questi ci saranno la regina Camilla, la principessa reale Anna con il marito Sir Timothy Laurence, e i duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie. Secondo indiscrezioni, Re Carlo avrebbe approvato la decisione dei Principi di Galles di non partecipare alla funzione, avendo anche lui saltato l’appuntamento in passato.

In un contesto di crescente attenzione mediatica, la royal family continua a navigare tra le tradizioni e le scelte personali dei suoi membri. La Pasqua, con le sue celebrazioni e rituali, rappresenta un momento significativo per la monarchia, ma le decisioni individuali dei membri della famiglia reale possono influenzare l’opinione pubblica e le dinamiche interne. Con il compleanno del principino Louis, che compirà sette anni il 23 aprile, la famiglia avrà comunque l’opportunità di festeggiare insieme, creando ricordi preziosi in un contesto più intimo e familiare.

