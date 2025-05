Francesco Totti a Che Tempo Che Fa: tra risate e silenzi sulla ex moglie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Francesco Totti, l’icona del calcio italiano e storico capitano della Roma, è stato recentemente ospite del programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. Durante l’intervista, Totti ha condiviso momenti divertenti e aneddoti sulla sua vita post-carriera, ma ha evitato di affrontare il tema della sua ex moglie, Ilary Blasi, in un contesto che rimane delicato a causa delle questioni legali in corso tra i due.

La vita quotidiana di Totti: tra popolarità e desiderio di normalità

Durante la chiacchierata con Fazio, Totti ha rivelato le difficoltà che incontra nel cercare di vivere una vita normale a Roma. Quando gli è stato chiesto se riesca a passeggiare tranquillamente per le strade della capitale, l’ex calciatore ha risposto: “Ancora è impossibile, speravo che finita la carriera avrei potuto. Ma per ora è impossibile.” Questo commento mette in luce come la sua notorietà continui a influenzare la sua vita quotidiana, rendendo difficile per lui godere di momenti di tranquillità e anonimato. Nonostante il ritiro dal calcio avvenuto anni fa, il calore e l’affetto dei tifosi non si sono affievoliti, costringendolo a vivere in una sorta di bolla di celebrità.

Totti ha anche spiegato che, nonostante le sfide, ha trovato modi per occupare il suo tempo. “Non mi annoio, giro il mondo,” ha affermato, aggiungendo che si dedica anche ad alcune faccende domestiche. Ha sottolineato il suo impegno nelle attività quotidiane, come fare la spesa e sistemare la casa, cercando di apparire come una persona comune. Tuttavia, il conduttore Fazio ha mostrato scetticismo, divertendosi a mettere in discussione la sua affermazione. “Guarda che sono umano, sono come tutti,” ha ribattuto Totti, cercando di dimostrare che, al di là della sua fama, è un uomo come tanti altri.

La passione per il padel e un commento infelice

Un altro argomento trattato durante l’intervista è stata la passione di Totti per il padel, uno sport che ha recentemente conquistato molti appassionati. “Perché il padel? Perché è uno sport divertente,” ha spiegato, rivelando che gioca anche con la compagna Noemi Bocchi. Tuttavia, un momento controverso è emerso quando Fazio ha chiesto a Totti come se la cavasse la sua partner con la racchetta. La risposta dell’ex calciatore, “Essendo donna è bravina,” ha suscitato qualche mormorio tra il pubblico, con alcuni che hanno percepito la frase come un commento sessista. Questo episodio ha messo in evidenza come anche le figure pubbliche possano incorrere in scivoloni verbali, rivelando la necessità di una maggiore attenzione nel linguaggio utilizzato.

La felicità di Totti e il silenzio su Ilary Blasi

Alla domanda finale di Fazio riguardo al suo stato d’animo attuale, Totti ha risposto con convinzione: “Adesso sono molto felice.” Questa affermazione riflette un momento di serenità nella vita dell’ex calciatore, che sembra aver trovato un equilibrio dopo la sua carriera sportiva. Tuttavia, la mancanza di riferimenti a Ilary Blasi, sua ex moglie e madre dei suoi tre figli, ha sollevato interrogativi. Ilary è un tema delicato, soprattutto considerando le questioni legali in corso tra i due, che riguardano la separazione e i dettagli economici. La scelta di Fazio di non toccare questo argomento ha mantenuto l’intervista su toni leggeri, evitando di approfondire un aspetto che potrebbe risultare doloroso per Totti.

In sintesi, l’intervista a Che Tempo Che Fa ha offerto uno spaccato della vita di Francesco Totti, tra momenti di leggerezza e silenzi significativi. La sua figura continua a suscitare interesse e affetto, ma anche a sollevare questioni che rimangono irrisolte.

