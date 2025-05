Annalisa Minetti racconta la fine del suo matrimonio con Michele: le sue parole a Verissimo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Annalisa Minetti, nota cantante e atleta, ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla sua vita personale e sulla fine del suo matrimonio con Michele. Durante un’intervista a Verissimo, ha parlato con sincerità delle difficoltà che ha affrontato, rivelando il suo stato d’animo e le ragioni che l’hanno portata a prendere una decisione così difficile. La sua testimonianza offre uno spaccato di vulnerabilità e riflessione, elementi che caratterizzano il suo percorso di vita.

Un momento di crisi e riflessione

Annalisa Minetti ha descritto il periodo attuale come un momento di grande stanchezza e introspezione. Ha confessato di sentirsi sola e di aver raggiunto un punto critico in cui ha iniziato a percepire una soddisfazione inaspettata nell’aria che respirava. Questa consapevolezza l’ha portata a riflettere su se stessa e sul suo ruolo all’interno del matrimonio. “Non mi sono presa cura di me stessa”, ha affermato, evidenziando come la sua dedizione a Michele, che ha assunto toni quasi materni, abbia contribuito a farle perdere la complicità con lui. La cantante ha riconosciuto di non essere più felice e di aver deciso di chiudere il matrimonio, avviando così un processo di separazione.

L’importanza del supporto psicologico

Nel corso dell’intervista, Annalisa ha rivelato di aver intrapreso un percorso di terapia con una psicoterapeuta. Ha spiegato che, nonostante abbia sempre cercato di affrontare la vita con determinazione e resilienza, il peso delle aspettative altrui ha iniziato a farsi sentire. “Sentivo una voce che mi diceva di fermarmi”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di prendersi cura della propria salute mentale. La decisione di chiudere un capitolo della sua vita non è stata facile, ma ha compreso che era necessario per poter scrivere nuove pagine. La cantante ha espresso la necessità di affrontare la realtà e di avere il coraggio di riconoscere quando le cose non funzionano più.

La responsabilità verso la figlia

Annalisa Minetti ha anche parlato del suo ruolo di madre, evidenziando la grande responsabilità che sente nei confronti della figlia. Ha affermato che, nonostante la separazione, la famiglia rimane un valore fondamentale e che è importante per la bambina sapere che entrambi i genitori la amano. “Credo nel senso della famiglia”, ha detto, rassicurando che la figlia è serena e ama i suoi genitori. La cantante ha poi riflettuto sulla difficoltà di trovare soluzioni ai conflitti, ammettendo che, sebbene ci siano stati dei litigi, la comunicazione tra loro era spesso caratterizzata da silenzi. Ha concluso affermando che il suo impegno nello sport non ha mai pesato sul loro rapporto, ma ha rappresentato una parte essenziale della sua vita.

