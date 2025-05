‘We Will Rock You’ torna in Italia: il musical dei Queen in tour dal gennaio 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre musical ‘We Will Rock You’ torna in Italia, pronto a incantare il pubblico con la sua miscela di musica, ribellione e messaggi universali. Creato dalla penna di Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei leggendari Queen, questo spettacolo ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. La nuova tournée, che partirà a gennaio 2026, promette di riportare in scena i brani iconici della band britannica, eseguiti dal vivo e cantati in lingua originale. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 11 di venerdì 9 maggio, con nuove date che verranno aggiunte al calendario.

Un viaggio musicale tra libertà e ribellione

‘We Will Rock You’ è molto più di un semplice musical; è un’opera rock che racconta la storia di un gruppo di giovani alla ricerca della propria libertà di espressione in un mondo dominato dall’omologazione. Questi protagonisti, pur provenendo da contesti diversi, si uniscono nel desiderio di cambiare le cose, affrontando le sfide imposte da una società che cerca di uniformare gusti e sogni. La loro lotta si trasforma in una battaglia collettiva per riappropriarsi della propria voce e immaginare un futuro migliore.

Le canzoni dei Queen, con la loro potenza e il loro messaggio, diventano il simbolo di questa ribellione. I giovani, definiti Bohemians, si ritrovano a scrivere la loro storia sulle note di brani leggendari, creando un racconto che è sia epico che attuale. Temi come libertà, identità e coraggio si intrecciano in una narrazione che invita a riflettere sull’importanza di rimanere fedeli a se stessi, anche di fronte alle avversità. La regista Michaela Berlini sottolinea come questo musical sia un viaggio personale e collettivo, un risveglio dello spirito ribelle che invita a lottare per i propri sogni.

Un adattamento contemporaneo e coinvolgente

La nuova versione di ‘We Will Rock You’ non si limita a riproporre il copione originale, ma lo aggiorna per riflettere i linguaggi e le sfide del presente. Michaela Berlini, regista e autrice dell’adattamento, evidenzia l’importanza di celebrare le differenze e di riconoscere la diversità come una ricchezza. La sua visione è chiara: non serve un eroe, ma la forza di credere insieme in qualcosa di grande. Il messaggio centrale è che la vera forza risiede nel “noi”, nel collettivo, e non nel singolo.

Il musical si distingue anche per il suo impatto visivo e sonoro. Le coreografie, i costumi futuristici, le luci e la scenografia sono progettati per coinvolgere il pubblico in un’esperienza multisensoriale. Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, creando un’atmosfera che rende omaggio alla potenza della musica rock e alla sua capacità di unire le persone. La produzione si propone di trasmettere un messaggio di speranza e di cambiamento, invitando gli spettatori a riflettere sul proprio ruolo nella società.

Le date della tournée in Italia

La tournée di ‘We Will Rock You’ toccherà diverse città italiane, offrendo a un vasto pubblico l’opportunità di assistere a questo spettacolo imperdibile. Le date confermate includono:

Ven 16-Dom 18 Gennaio 2026 – Torino – Teatro Colosseo

– Ven 30 Gennaio 2026 – Montecatini – Teatro Verdi

– Sab 7 Febbraio 2026 – Varese – Teatro di Varese

– Gio 19 Febbraio 2026 – Legnano – Teatro Galleria

– Sab 21 Febbraio 2026 – Bergamo – ChorusLife Arena

– Mer 25 Febbraio-Dom 1 Marzo 2026 – Roma – Teatro Olimpico

– Mar 3 Marzo 2026 – Napoli – Teatro Augusteo

– Ven 6 Marzo 2026 – Lecce – Politeama

– Dom 8 Marzo 2026 – Bari – Palatour

– Ven 20 Marzo 2026 – Bassano del Grappa – CMP Arena

– Ven 27-Dom 29 Marzo 2026 – Genova – Politeama Genovese

– Gio 9-Dom 19 Aprile 2026 – Milano – Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

Con un mix di musica, danza e messaggi potenti, ‘We Will Rock You’ si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano, offrendo un’esperienza indimenticabile che celebra la forza della musica e la bellezza della diversità.

