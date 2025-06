Warner Bros e DC Studios celebrano il Pride Month 2025 con nuovi Funko Pop!

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In occasione del Pride Month 2025, Warner Bros e DC Studios hanno unito le forze con Funko Pop! per lanciare una serie di figure in edizione limitata dedicate a quattro personaggi iconici del mondo DC. Questa iniziativa non solo celebra la diversità e l’inclusione, ma sottolinea anche l’importanza della lotta per i diritti LGBTQ+. Le nuove figure in vinile rappresentano Batwoman, Harley Quinn, Poison Ivy e Tim Drake, offrendo ai fan un modo per esprimere il proprio supporto durante questo mese speciale.

I dettagli della collaborazione

L’annuncio ufficiale di questa collaborazione è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai collezionisti. Funko ha dichiarato: “Giugno è il mese del Pride e come ogni anno diventa l’occasione per sottolineare l’importanza della lotta per i diritti LGBTQ+. Anche questa volta Funko celebra questa ricorrenza attraverso i suoi irresistibili Pop! realizzati in vinile”. I quattro nuovi Funko Pop! sono progettati per riflettere i colori e i simboli delle bandiere LGBTQ+, rendendo omaggio alla comunità e ai suoi valori.

Questa iniziativa non è solo un modo per celebrare il Pride Month, ma rappresenta anche un passo significativo verso una maggiore rappresentazione e inclusione nel mondo del fumetto e dell’intrattenimento. I personaggi scelti per questa collezione non sono solo amati dai fan, ma sono anche simboli di forza e resilienza, rendendo questa collaborazione ancora più significativa.

Le figure in edizione limitata

Funko Pop Heroes: Pride – Batwoman

Batwoman è rappresentata con le braccia aperte, il suo mantello distintivo che si estende dietro di lei. La figura è decorata con i colori vivaci della bandiera lesbica, che coprono la sua maschera e la sigaretta elettronica. Questo design non solo cattura l’essenza del personaggio, ma evidenzia anche il suo ruolo come simbolo di orgoglio e lotta per i diritti delle donne e della comunità LGBTQ+.

Funko Pop Heroes: Pride – Harley Quinn

Harley Quinn, uno dei personaggi più amati dell’universo DC, è raffigurata con un piede elegantemente posato a terra, come se stesse per scatenare il suo caratteristico caos. I colori della bandiera bisessuale si integrano perfettamente nel suo design originale, con le trecce blu e rosa che aggiungono un tocco di vivacità alla figura. Questa interpretazione di Harley non solo celebra la sua personalità audace, ma rappresenta anche la diversità della comunità bisessuale.

Funko Pop Heroes: Pride – Poison Ivy

Poison Ivy è ritratta seduta sulla sua pianta rampicante, un elemento distintivo del suo personaggio. In questa versione, il suo classico costume verde è sostituito dalla bandiera LGBTQ+, un chiaro segno di supporto e inclusione. Questa figura rappresenta non solo la bellezza e la forza di Poison Ivy, ma anche il suo impegno per la protezione della natura e dei diritti delle persone.

Funko Pop Heroes: Pride – Tim Drake

Tim Drake, noto anche come Robin, è rappresentato in una posizione di combattimento, con i pugni pronti all’azione. Il suo costume è arricchito dai colori della bandiera bisessuale, rendendo omaggio alla sua identità e al suo ruolo di eroe. Questa figura non solo celebra il personaggio, ma evidenzia anche l’importanza della rappresentazione dei giovani eroi nella comunità LGBTQ+.

Disponibilità e collezionismo

Per i collezionisti e gli appassionati, i quattro Funko Pop! dedicati al Pride Month sono disponibili sullo store ufficiale di Funko Pop Europe. Questa collezione rappresenta un’opportunità unica per aggiungere pezzi significativi alla propria collezione, celebrando al contempo la diversità e l’inclusione. Con l’avvicinarsi del Pride Month, queste figure diventano un simbolo di orgoglio e di supporto per la comunità LGBTQ+.

In aggiunta, i fan possono rimanere aggiornati sulle ultime novità del DC Universe, inclusi i progetti futuri come il film horror “Clayface“, recentemente annunciato da James Gunn. La continua evoluzione del DCU promette di portare nuove storie e personaggi sul grande schermo, mantenendo viva l’attenzione sulla rappresentazione e sull’inclusione.

