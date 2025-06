Walter Di Francesco: il mentalista che sorprende i vip con la sua arte

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Walter Di Francesco, un nome che sta guadagnando popolarità nel mondo del mentalismo, non è un mago tradizionale, né un veggente. La sua abilità risiede nell’osservazione e nella comprensione del linguaggio non verbale, elementi che utilizza per creare illusioni sorprendenti. Con una carriera che si è sviluppata in modo autodidatta, Di Francesco ha saputo conquistare il pubblico e i personaggi famosi, diventando un punto di riferimento nel suo campo.

La professione di mentalista: un’arte raffinata

Walter Di Francesco spiega la differenza tra il suo lavoro e quello di un mago: «Il mentalismo è l’espressione più raffinata dell’illusionismo. Un mago fa sparire oggetti, io faccio sparire certezze». Questa affermazione mette in luce la profondità della sua arte, che va oltre il semplice intrattenimento. Il mentalista si propone di creare un legame empatico con il pubblico, utilizzando tecniche che affondano le radici in diverse discipline. La sua capacità di osservare e interpretare il comportamento umano gli consente di anticipare le reazioni e di sorprendere gli spettatori.

Gli inizi e la passione per la magia

Nato nel 1997 e residente a Chiarano del Trevignano, in provincia di Treviso, Walter ha iniziato a coltivare la sua passione per il mentalismo sin dall’infanzia. A soli cinque anni, il suo interesse per il mondo della magia si è manifestato, e negli anni ha saputo trasmettere questa passione anche a suo figlio. Prima di dedicarsi completamente al mentalismo, Di Francesco ha lavorato nella grande distribuzione, dove ha ricoperto il ruolo di commesso e successivamente di responsabile dei reparti audio e video. Questo percorso lavorativo gli ha fornito una base solida per sviluppare le sue abilità comunicative e relazionali.

Il successo tra i vip

Oggi, Walter Di Francesco è conosciuto come «il mentalista dei vip» e il suo successo è evidente anche sui social media, dove conta oltre 235mila follower. La sua notorietà è cresciuta grazie a numerosi incontri con personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Ha partecipato a eventi di prestigio, come cene aziendali, dove ha avuto l’opportunità di esibirsi davanti a nomi noti, tra cui Renzo Rosso, il fondatore del marchio Diesel.

Di Francesco racconta alcuni dei suoi incontri più memorabili. Con Checco Zalone, ad esempio, ha avuto un’interazione particolare durante una telefonata a Capodanno, in cui il comico ha chiesto di eseguire una prova delle sue abilità. Anche Achille Lauro è stato tra i suoi clienti, con il quale ha realizzato un’illuminante dimostrazione di mentalismo. Altri nomi noti come Francesco Favino e Lino Banfi hanno avuto il piacere di assistere alle sue performance, con il primo che ha visto indovinare un contatto della sua rubrica e il secondo che ha invitato Di Francesco al matrimonio della nipote.

Un futuro luminoso nel mentalismo

Walter Di Francesco continua a espandere la sua carriera, esplorando nuove opportunità e affinando le sue tecniche. Con una crescente richiesta di spettacoli e apparizioni, il mentalista si prepara a portare la sua arte a un pubblico sempre più vasto. La sua dedizione e passione per il mentalismo non solo lo hanno reso un professionista di successo, ma anche un innovatore nel campo dell’intrattenimento. Con ogni esibizione, Walter Di Francesco dimostra che il potere della mente e la connessione umana possono creare esperienze indimenticabili.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!