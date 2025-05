Vittorino Andreoli presenta Homo: una nuova collana per esplorare il comportamento umano

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova collana di libri dal titolo “Homo. Viaggio nel comportamento umano”, scritta dallo psichiatra Vittorino Andreoli, debutterà in edicola il 20 maggio 2025, in collaborazione con il Corriere della Sera e iO Donna, insieme alla Gazzetta dello Sport. Questa iniziativa si propone di approfondire le complesse dinamiche del comportamento umano, attraverso un viaggio che abbraccia diverse discipline, tra cui psicologia, antropologia, storia e filosofia.

Un viaggio nell’evoluzione dell’uomo

Il primo volume della collana, intitolato “Genesi. L’evoluzione della mente”, rappresenta un flusso di coscienza che invita i lettori a riflettere sulle origini e sull’evoluzione dell’essere umano. Andreoli si propone di esplorare le radici dell’umanità, analizzando i cambiamenti significativi che hanno segnato la nostra storia, dalla nascita dell’universo fino ai giorni nostri. Tra i temi trattati, si trova anche la rivoluzione digitale, che ha avuto un impatto profondo sulla vita quotidiana e sulle relazioni interpersonali.

La collana si compone di 28 uscite, ognuna delle quali sarà disponibile al prezzo di € 6,99. Ogni volume affronterà un aspetto diverso del comportamento umano, offrendo spunti di riflessione e analisi approfondite. L’obiettivo è quello di fornire ai lettori una comprensione più profonda della propria esistenza e delle dinamiche che influenzano le relazioni sociali.

Le uscite della collana e i temi trattati

La serie di pubblicazioni prevede una sequenza di titoli che affronteranno vari argomenti legati al comportamento umano. Dopo “Genesi. L’evoluzione della mente”, il secondo volume, “Il destino e la storia”, sarà disponibile dal 27 maggio 2025. Questo libro si concentrerà sulle interazioni tra necessità, caso e volontà nel corso del tempo.

Il terzo volume, “Dalle molecole al pensiero”, in uscita il 3 giugno, esplorerà i meandri della mente umana, mentre il quarto, “Libertà e identità”, previsto per il 10 giugno, inviterà i lettori a riflettere su come conoscere se stessi possa influenzare le proprie scelte e relazioni.

La collana continuerà con titoli come “Passioni umane”, “L’ombra”, “Il buio interiore” e “La luce del Bene”, che affronteranno rispettivamente le emozioni, le difficoltà psicologiche e le virtù che guidano l’essere umano. Altri volumi si concentreranno su temi come le relazioni sociali, l’identità, la vita e la maturità, fino a giungere a riflessioni sul futuro e sull’impatto della tecnologia.

Un’opportunità per riflettere e crescere

La collana “Homo” di Vittorino Andreoli rappresenta un’importante opportunità per i lettori di avvicinarsi a temi complessi e affascinanti legati al comportamento umano. Ogni volume offre una prospettiva unica e stimolante, incoraggiando una riflessione profonda su chi siamo e come interagiamo con il mondo che ci circonda. Con un approccio multidisciplinare, Andreoli invita a esplorare le sfide e le contraddizioni della nostra esistenza, rendendo la lettura non solo informativa, ma anche un’occasione di crescita personale.

