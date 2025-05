Ascolti record per la finale dell’eurovision 2025: un successo senza precedenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eurovision Song Contest continua a riscuotere un grande successo in Italia, con ascolti che dimostrano l’interesse crescente del pubblico per questo evento musicale di rilevanza internazionale. La finale del 2025, trasmessa dalla St. Jakobshalle Arena di Basilea, ha raggiunto un picco di 4.756.000 telespettatori, registrando un impressionante 33,9% di share. Questo risultato segna un ulteriore passo avanti rispetto alle edizioni precedenti, evidenziando il fascino duraturo della competizione.

I numeri delle semifinali e della finale

La prima semifinale dell’Eurovision 2025, andata in onda il 13 maggio su Rai 2, ha attirato 2.248.000 telespettatori, con uno share del 12,2%. La seconda semifinale, trasmessa il 15 maggio, ha visto la partecipazione di 1.636.429 spettatori, con un share dell’8,9%. Questi dati dimostrano un aumento significativo rispetto agli ascolti delle semifinali degli anni passati, quando l’evento era trasmesso su canali meno visibili come Rai 4 e Rai 5, con un pubblico limitato a poche decine di migliaia di persone.

La finale, invece, ha rappresentato il culmine di un evento che ha saputo attrarre un pubblico sempre più vasto. Con 4.756.000 spettatori, l’Eurovision 2025 ha confermato la sua posizione come uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva, superando le aspettative e dimostrando l’efficacia della promozione e della programmazione.

Un confronto con le edizioni precedenti

Negli ultimi anni, l’Eurovision ha visto un costante aumento degli ascolti, con ogni edizione che ha superato quella precedente. Per esempio, nella finale del 2024, il numero di telespettatori era stato di 5,3 milioni, con uno share vicino al 36%. Anche le semifinali di quell’anno avevano registrato buoni risultati, con 1.912.000 e 2.817.000 spettatori rispettivamente.

Nel 2023, la finale aveva visto 4,9 milioni di telespettatori e un share del 34,1%, mentre nel 2022, l’evento aveva raggiunto il suo picco con 6.590.000 spettatori e un share del 41,9%. Questi dati mostrano chiaramente come l’interesse per l’Eurovision sia in costante crescita, rendendo l’evento un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura pop.

La storia dell’eurovision in italia

L’Eurovision Song Contest è tornato in Italia nel 2011, grazie anche alla popolarità di Raffaella Carrà, che ha contribuito a rilanciare l’evento nel nostro paese. Da allora, la competizione ha guadagnato sempre più visibilità e prestigio, diventando un evento annuale di riferimento per il panorama musicale europeo.

Le edizioni passate hanno visto una progressiva crescita degli ascolti, testimoniando l’evoluzione della manifestazione e la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio. L’Eurovision non è solo una competizione musicale, ma un vero e proprio fenomeno culturale che unisce diverse nazioni e tradizioni, celebrando la diversità e la creatività.

