Vita da Carlo 2: recensione della seconda stagione della serie su Paramount+

Vita da Carlo 2 è andata in onda su Paramount+, dal 15 settembre al 29, dando seguito alla prima stagione che fu esclusiva di Amazon Prime, raccontando altre sfumature e altri aspetti della vita privata, in maniera romanzata dell’autore e protagonista, Carlo Verdone.

Scopriamo la recensione di questa seconda stagione di Vita da Carlo.

Indice

Vita da Carlo 2 – tutte le informazioni

Trama

Carlo Verdone è intenzionato a mettere su una sorta di autobiografia artistica, da girare in bianco e nero, sulla sua giovinezza. Per farlo assume il giovane cantante Sangiovanni nei suoi panni, nel mentre altre traversie famigliari costellano la sua vita di imprevisti, dalla figlia incinta e indecisa sul futuro sentimentale, passando al pedante Fabio Traversa, che fu il Fabris di “Compagni di scuola” che lo tormenta per avere un ruolo.

E nel mentre, l’amico Max Tortora ha l’occasione di recitare ad Hollywood, ma ha la fobia dell’aereo, mentre un personaggio misterioso minaccia il nostro Verdone con messaggi e avvisaglie fuori dalla casa.

Il tutto si snocciola in 10 puntate, ciascuna dalla durata di circa 30 minuti.

Crediti

Regia : Carlo Verdone e Valerio Vestoso

: Carlo Verdone e Valerio Vestoso Cast : Carlo Verdone, Max Tortora, Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Fabio Traversa, Sangiovanni

: Carlo Verdone, Max Tortora, Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Fabio Traversa, Sangiovanni Genere : commedia

: commedia Durata : 10 episodi (di circa 30 minuti)

: 10 episodi (di circa 30 minuti) Produzione : Italia, 2023, Filmauro

: Italia, 2023, Filmauro Distribuzione: Paramount+

Recensione

Vita da Carlo 2 è una perfetta continuazione di quella che era stata la prima stagione, composta da altri 10 episodi e messa in onda nel 2021, su Amazon Prime Video.

Carlo Verdone si prende ancora più spazi per l’introspezione (pur sempre nella tonalità leggera che contraddistingue da sempre il suo cinema) e concede meno al bozzettismo di costume che un po’ aveva caratterizzato la pur divertente prima stagione.

Nella seconda stagione, riesce a far rivivere una sorta di personale microuniverso, concedendo spazio anche a personaggi che in qualche modo hanno caratterizzato la sua carriera, dalla figura di Fabio Traversa (celebre caratterista nei panni di Fabris del cult “I compagni di scuola”) al cameo del cognato e amico Christian De Sica, col quale trova modo di rievocare la scena del balletto di “Borotalco”.

Ma i camei e le partecipazioni di lusso si estendono ancora, da Claudia Gerini, ad un autoironico Muccino, passando per Ibrahimovic e Maria De Filippi.

Nel piccolo viaggio che Carlo Verdone ci propone, nel complesso di circa 5 ore di racconto, trovano spazio le reminiscenze del proprio cinema passato, ma anche e soprattutto i piccoli tormenti del quotidiano, nel tentativo di realizzare un prodotto che possa parlare ad un pubblico giovane e ad uno un po’ più nostalgico e affezionato al grande attore romano.

Anche se, in linea di massima, al netto di qualche vezzo (i lampi in bianco e nero del film che Verdone vuole girare sul suo primo amore), ci troviamo dinnanzi ad un prodotto vicino a certe Fiction della Rai, non certo particolarmente fresco o originale sul piano tecnico, ma che perlomeno ci prova a non essere un prodotto piatto. E, di questi tempi, per certi prodotti da piattaforma, non è poco.

Uno dei momenti Cult di Vita da Carlo 2

Giudizio conclusivo

Se il primo Vita da Carlo cercava la strada della satira di costume, raccontando anche un’improbabile ascesa politica a sindaco, da parte di Verdone, mescolando il bozzetto macchiettistico alla commedia interpersonale, stavolta Vita da Carlo 2 cerca un percorso bidimensionale, quello dell’autoanalisi (un po’ leggera e rabbonita) e quella dell’intimismo agrodolce che un po’ si compiace (e omaggia) del proprio passato.

Il risultato finale, però, è sostanzialmente gradevole, in buona parte divertente, al netto di una confezione dignitosa, di netto stampo televisivo, in cui anche i comprimari e i personaggi secondari calzano bene i propri ruoli o si divertono a stare al gioco.

Tra tutti, un piccolo plauso alla giovane figlia di Margherita Buy che interpreta la figlia di Verdone, ovvero Caterina De Angelis.

Se siete dei fans di Carlo Verdone una visione assolutamente meritevole, forse anche più lineare e sottile rispetto alla prima stagione.

Trailer

Di seguito assaporiamo il trailer di Vita da Carlo 2, andata in onda fino al 29 settembre, ma che potete trovare sulla piattaforma di Paramount+ in pianta stabile. Mentre la prima stagione di Vita da Carlo potete recuperarla su Amazon Prime Video.