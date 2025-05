Venezia ospita la 19ª Mostra Internazionale di Architettura: un viaggio tra intelligenza naturale e artificiale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La 19ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia si prepara a dare il via a un evento di grande rilevanza dal 10 maggio al 23 novembre 2025. Sotto la direzione dell’architetto e ingegnere Carlo Ratti, l’esposizione, intitolata “Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva.”, si propone di esplorare le molteplici forme di intelligenza che caratterizzano l’architettura contemporanea. Con oltre 750 partecipanti provenienti da tutto il mondo, la mostra rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto sulle sfide architettoniche attuali.

Eventi collaterali ufficiali: un’ampia gamma di iniziative

In occasione della Mostra, sono stati selezionati 11 eventi collaterali ufficiali, tutti promossi da enti e istituzioni nazionali e internazionali senza scopo di lucro. Tra questi, spicca l’iniziativa dell’Institut Ramon Llull, che presenta “Catalonia in Venice, Water Parliaments” presso i Docks Cantieri Cucchini. Questo evento si concentra sulla crisi idrica, proponendo un approccio ecosociale all’architettura. Un altro evento significativo è “Deep Surfaces. Architecture to enhance the visitor experience of UNESCO sites”, organizzato dall’UNESCO a Palazzo Zorzi, dove giovani architetti sono invitati a sviluppare soluzioni innovative per migliorare l’esperienza nei siti UNESCO. Infine, la Fondazione Mies van der Rohe avrà un ruolo importante a Palazzo Mora, esponendo le migliori tesi di laurea in architettura e pianificazione urbana attraverso gli EUmies Awards.

Mostre nei palazzi storici di Venezia

Venezia, con la sua ricca storia architettonica, ospiterà anche diverse mostre nei suoi palazzi storici. A Palazzo delle Prigioni, il National Taiwan Museum of Fine Arts presenterà “NON-Belief: Taiwan Intelligens of Precarity”, un’esposizione che trae ispirazione dalla teoria dei “non-siti” di Robert Smithson, applicata al contesto taiwanese. All’Arsenale, il Museo d’Arte di Macao proporrà “Parallel Worlds”, mentre l’Hong Kong Institute of Architects Biennale Foundation, in collaborazione con l’Hong Kong Arts Development Council, organizzerà “Projecting Future Heritage: A Hong Kong Archive”. Inoltre, il concorso di architettura Almusalla Prize, dedicato alla progettazione di una “musalla”, sarà presentato attraverso la mostra “Rooted Transcience”.

Nuovi spazi culturali e progetti speciali in arrivo

Durante il periodo della Biennale, verrà inaugurato il SMAC San Marco Art Centre, situato presso le Procuratie di Venezia, recentemente ristrutturate dall’architetto David Chipperfield. Questo nuovo centro culturale ospiterà due mostre di grande interesse: “Migrating Modernism. The Architecture of Harry Seidler” e “For all that Breathes on Earth: Jung Youngsun and Collaborators”. Un’altra iniziativa degna di nota è l’apertura dell’Ocean Literacy Centre sull’Isola di San Servolo, che presenterà l’esposizione “Sea Beyond”. Questa mostra è frutto di una collaborazione tra UNESCO e Prada Group ed è ispirata al film “Power of 10” di Charles e Ray Eames, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla salute degli oceani.

La Mostra Internazionale di Architettura di Venezia si preannuncia come un’importante piattaforma per il dibattito e l’innovazione nel campo dell’architettura, raccogliendo voci e idee da tutto il mondo.

