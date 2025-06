Vasco Rossi torna ad Ancona: due concerti imperdibili nel 2026 allo Stadio del Conero

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Vasco Rossi, uno dei cantautori più amati d’Italia, ha ufficializzato il suo ritorno ad Ancona con due concerti previsti per l’estate del 2026. Questo evento segna il suo rientro allo Stadio del Conero dopo un’assenza di quattro anni, un’occasione che promette di richiamare un vasto pubblico di fan. L’ultima performance del “Komandante” nella città marchigiana risale al 26 giugno 2022, quando ha incantato 33.000 spettatori con un repertorio che spaziava dai suoi successi più recenti ai classici intramontabili.

Dettagli dei concerti e modalità di acquisto dei biglietti

Le date dei concerti anconetani di Vasco Rossi sono state rivelate durante un evento al Dall’Ara di Bologna l’11 giugno 2025. I fan possono prepararsi per l’acquisto dei biglietti, che saranno disponibili a partire dalle ore 13:00 di venerdì 11 luglio 2025. I biglietti potranno essere acquistati attraverso i principali circuiti di vendita, tra cui Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster. È consigliabile affrettarsi, poiché i biglietti per i concerti di Vasco Rossi tendono a esaurirsi rapidamente, data la sua straordinaria popolarità e il fervore dei suoi sostenitori.

Il ritorno di Vasco Rossi ad Ancona: un evento atteso

L’ultima esibizione di Vasco Rossi ad Ancona ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei fan. Il 26 giugno 2022, il rocker di Zocca ha fatto registrare il tutto esaurito allo Stadio del Conero, dove ha eseguito brani del suo album “Siamo qui” e ha riproposto i suoi più grandi successi. Questo concerto ha segnato il suo ritorno nella città marchigiana dopo un’assenza di 11 anni, rendendo l’evento ancora più speciale per i suoi sostenitori. La sua musica, caratterizzata da testi profondi e melodie coinvolgenti, continua a risuonare tra le generazioni, consolidando il suo status di icona della musica italiana.

Il tour 2026 e le altre date in programma

Il tour del 2026 di Vasco Rossi non si limita solo ad Ancona. La tournée prenderà il via da Ferrara, dove si esibirà il 5 e 6 giugno al Parco Urbano. Successivamente, il rocker si sposterà in Sardegna per due concerti a Olbia, il 12 e 13 giugno, presso l’Arena. Il 18 e 19 giugno sarà la volta dello stadio San Nicola di Bari, un luogo che ha visto molte delle sue performance memorabili. Infine, il tour si concluderà al nord, in Friuli, con due concerti al Bluenergy Stadium di Udine il 28 e 29 giugno. Questo tour promette di essere un viaggio emozionante attraverso la musica di Vasco, un’opportunità imperdibile per tutti i suoi fan.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!