Vasco Rossi: il tour 2025 tra riflessioni sulla vita e il ricordo del passato

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Vasco Rossi, il celebre rocker originario di Zocca, si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour che partirà a fine maggio. La tournée, che avrà inizio a Torino, si snoderà attraverso diverse città italiane fino a concludersi a Messina. Questo evento rappresenta non solo un momento di grande musica, ma anche un’opportunità per il cantautore di condividere le sue riflessioni sulla vita e sulla società contemporanea.

Un concerto dedicato alla vita e alla pace

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Vasco Rossi ha descritto il tema centrale della scaletta del suo nuovo tour: la vita. Le canzoni che comporranno il repertorio saranno collegate da un filo rosso che esplora vari aspetti dell’esistenza, da quelli più festosi a quelli più complessi. Il rocker ha affermato: «Voglio una vita spericolata, anzi sono una vita spericolata». Questa affermazione risuona come un inno alla celebrazione della vita, in un contesto globale caratterizzato da conflitti e tensioni. Vasco ha sottolineato l’importanza di opporsi all’odio e alla violenza, affermando che il suo concerto sarà un “concerto di luce”, un messaggio di amore e pace in un mondo che sembra aver smarrito questi valori fondamentali.

Riflessioni sulla filosofia orientale e il potere dei pensieri

Vasco Rossi ha anche condiviso la sua recente scoperta della filosofia orientale, descrivendo come questa lo aiuti a trovare serenità in un’epoca segnata da incertezze e conflitti. Ha parlato dell’importanza di concentrarsi sul respiro e sul presente, affermando che i pensieri possono essere fonte di sofferenza. «Esiste solo il presente, l’adesso!», ha dichiarato, evidenziando come la pratica della mindfulness possa contribuire a vivere in modo più consapevole. Il rocker ha dedicato tempo alla lettura di autori come Osho, Nhat Hanh, Rupert Spira ed Eckhart Tolle, trovando in essi una guida spirituale che lo ha aiutato a riflettere sulla sua esistenza e sul significato della vita.

Il ricordo del padre e il valore della resistenza

In vista del 25 aprile, data che segna gli 80 anni dalla Liberazione, Vasco Rossi ha voluto ricordare la figura di suo padre, Carlino, che ricevette la medaglia d’Onore alla memoria per il suo rifiuto di combattere al fianco dei nazisti. Carlino fu deportato in un campo di concentramento a Dortmund, dove visse esperienze terribili, ma mantenne la sua dignità e il suo rifiuto di piegarsi al nazifascismo. Vasco ha raccontato di come suo padre preferì affrontare le dure condizioni del lager piuttosto che combattere contro il suo stesso popolo. Questa storia di resistenza e coraggio ha segnato profondamente il cantautore, che ha condiviso anche il ricordo di un compagno di sventura del padre, anch’esso di nome Vasco, che gli salvò la vita durante un attacco.

Il nuovo tour di Vasco Rossi non è solo un evento musicale, ma un viaggio attraverso emozioni, ricordi e riflessioni che toccano il cuore di chi lo ascolta. Con la sua musica, il rocker continua a ispirare generazioni, portando un messaggio di speranza e resistenza in un mondo che ha bisogno di luce.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!