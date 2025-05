Vasco Rossi accende lo Stadio Olimpico: inizia il Vasco Live Duemilaventicinque

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, il leggendario rocker Vasco Rossi si esibirà allo Stadio Olimpico Grande Torino, dando il via ufficiale al suo attesissimo tour Vasco Live Duemilaventicinque. Questo concerto segna l’inizio di una serie di eventi musicali che promettono di coinvolgere migliaia di fan in tutta Italia. Con due date sold out a Torino, l’artista si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile, celebrando la vita e la musica in tutte le sue sfumature.

Il tour di Vasco: un viaggio attraverso l’Italia

Il Vasco Live Duemilaventicinque non è solo un concerto, ma un vero e proprio viaggio che toccherà diverse città italiane. Dopo la tappa di Torino, il tour proseguirà con concerti a Firenze il 5 e 6 giugno, a Bologna l’11 e 12, a Napoli il 16 e 17, a Messina il 21 e 22, per concludersi con due date a Roma il 27 e 28 giugno. Questo tour è stato pianificato con un anno di anticipo e rappresenta un’importante occasione per i fan di rivedere il loro idolo dal vivo. Nonostante i biglietti siano andati esauriti in breve tempo, l’entusiasmo è palpabile, con migliaia di fan che si sono già radunati nei pressi dello stadio, trasformando l’area circostante in un vero e proprio villaggio rock.

L’arrivo di Vasco a Torino e il messaggio del tour

Ieri, Vasco Rossi è atterrato a Torino, esprimendo la sua gioia per il ritorno nella città attraverso un post su Instagram. Il rocker ha ricordato il suo ultimo concerto qui, avvenuto il 30 giugno 2022, e ha sottolineato l’importanza di riaprire il tour in questo luogo significativo. Il tema centrale di questo nuovo tour è una celebrazione della vita, un messaggio che permea la sua musica e che sarà presente in ogni brano della scaletta. Vasco ha sempre utilizzato la sua musica per comunicare emozioni profonde e stasera non sarà diverso.

L’atmosfera pre-concerto e l’affetto dei fan

Negli ultimi giorni, Torino ha visto un’affluenza straordinaria di fan, con molti di loro che hanno accampato tende nei pressi dello stadio per assicurarsi un posto in prima fila. Secondo le stime di Confesercenti, gli hotel della città sono quasi tutti al completo, con una percentuale di occupazione che sfiora il 90%. Il concerto avrà inizio alle 20.45, con ‘Vita spericolata’ che aprirà la serata, seguita da una scaletta che ripercorre oltre quarant’anni di carriera musicale. Brani iconici come ‘Sally’, ‘C’è chi dice no’ e ‘Siamo solo noi’ saranno affiancati da pezzi meno eseguiti negli ultimi tour, come ‘Buoni o cattivi’.

Il palco e la produzione del concerto

Per un evento di tale portata, il palco è stato progettato per impressionare. Con una larghezza di 86 metri, una profondità di 25 metri e un’altezza di 28 metri, la struttura include cinque maxischermi, tre dei quali centrali a forma di ‘V’ e due laterali curvi. Vasco ha condiviso sui social la sua emozione nel vedere il montaggio del palco, definendolo “incredibile”. Questo concerto è descritto come il “più potente ed emozionante del secolo”, un’affermazione che riflette le alte aspettative sia dell’artista che dei suoi fan.

L’incontro con i fan e il calore dell’affetto

Nel pomeriggio di ieri, Vasco ha fatto un gesto significativo, recandosi di persona a salutare i fan accampati sotto l’hotel Principi di Piemonte. Ha espresso il suo affetto per coloro che hanno atteso giorni per assicurarsi un posto al concerto, definendoli “eroi”. Questo legame tra Vasco e i suoi fan è un elemento fondamentale della sua carriera, che dura da oltre quarant’anni. Stasera, Torino si prepara a vivere un’esperienza musicale che promette di essere indimenticabile, con il Komandante pronto a regalare emozioni e ricordi che resteranno nel cuore di tutti.

