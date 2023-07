I vampiri hanno affascinato il pubblico letterario e cinematografico per decenni, portando alla creazione di alcuni dei film horror più iconici della storia. Queste creature oscure ed immortali hanno ispirato numerosi scrittori e registi a creare opere che sono diventate vere e proprie pietre miliari del genere.

In questo articolo, esploreremo i 5 migliori film sui vampiri che tutti gli amanti del cinema horror dovrebbero assolutamente vedere almeno una volta nella loro vita. Questi film non saranno sono in grado di offrire spaventi e terrore, ma hanno anche lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema.

Nosferatu

Non si può parlare dei migliori film sui vampiri senza menzionare “Nosferatu” di F.W. Murnau. Un film muto che nasce come una delle prime rappresentazioni cinematografiche del Dracula di Stoker, anche se con un nome diverso. Il conte Orlok, interpretato dallo straordinario Max Schreck, incarna l’essenza stessa del vampiro, con un suo unico aspetto spettrale e le sue movenze sinistre, che sono diventate ormai iconiche. “Nosferatu” è divenuto con il tempo, non solo un capostipite del genere horror, ma soprattuto un capolavoro del cinema espressionista che è stato in grado di influenzare intere generazioni di registi.

Dracula (1992)

Diretto da uno dei maestri dell’horror, Francis Ford Coppola, questo film ha portato una nuova interpretazione del romanzo classico di Bram Stoker. Il “Dracula” in questione, uscito nel 1992, vede Gary Oldman nel ruolo del famoso vampiro, immedesimato alla perfezione in un personaggio spaventoso ma allo stesso tempo seducente e magnetico.

Il film segue in maniera attenta la storia originale, ricreando una scenografia molto elaborata e utilizzando anche dei costumi a dir poco stupefacenti. Coppola non solo ha saputo catturare l’atmosfera gotica e sensuale del romanzo, ma ha reso alla perfezione anche le scene più tese e spaventose.

Vampiri

Diretto da John Carpenter, “Vampiri” è un thriller horror moderno, che grazie alla maestria di un maestro come Carpenter riesce a mescolare elementi spaventosi del vampirismo con l’azione. James Woods interpreta il classico cacciatore di vampiri, che si batte contro una setta di terribili mostri della notte pericolosissimi.

Il film riesce a lasciare il segno grazie alle sue sequenze di azione adrenaliniche e ovviamente anche grazie all’interpretazione accattivante di Woods. “Vampiri” offre una pellicola unica sulle amate creature sempiterne della notte, inserendo un unico mix di violenza e black humor al tutto.

Intervista con il vampiro

“Interview with the Vampire” è un film tratto dall’omonimo romanzo di Anne Rice e diretto da Neil Jordan. Il film racconta la storia del vampiro Louis de Pointe du Lac, interpretato da Brad Pitt, che narra la sua interminabile e tormentata vita con un vampiro più anziano, di nome Lestat de Lioncourt, ed interpretato da Tom Cruise.

Il film è un viaggio nel complesso tema dell’immortalità e di quello del desiderio e della ricerca di un barlume di umanità in un mondo di non morti. Grazie soprattutto ad un cast stellare, che include anche Kirsten Dunst e Antonio Banderas, “Interview with the Vampire” offre una narrazione coinvolgente, ambientazioni suggestive e performance indimenticabili. È infatti divenuto un classico del genere che è riuscito a rimanere nella mente degli appassionati de vampiri ed a lasciare un segno nella storia del cinema.

Lasciami entrare

“Lasciami entrare” è un film svedese diretto da Tomas Alfredson che è stato in grado di ridefinire il genere dei film sui vampiri. La storia segue l’amicizia tra un giovane, attaccato e maltrattato dai compagni, di nome Oskar e di una misteriosa ragazza vampiro di nome Eli.

Il film riesce a stravolgere il genere soprattuto perché tende a concentrarsi sulle emozioni e sulle complesse dinamiche relazionali, mentre esplora anche temi psicologici complessi: come l’isolamento e il desiderio di appartenenza ad un gruppo. “Lasciami entrare” è in conclusione una pellicola dai tratti commoventi e che riesce a toccare corde molto profonde, distinguendosi così sia per la sua narrazione delicata sia per una costante atmosfera cupa.

Menzioni onorevoli

Nel panorama del cinema esistono così tanti film basati o incentrati sul tema del vampirismo che è impossibile citarli tutti, altri esempi imperdibili sono: Dark Shadows, 30 giorni di buio e solo gli amanti sopravvivono. Vogliamo però lasciarvi con un ultimo titolo, uscito da poco nelle sale: ovvero Renfield. Anche se quest’ultimo non è assolutamente un capolavoro del genere, si presenta come una simpatica rielaborazione della storia di Dracula e sopratutto del suo servitore, dalle note comiche e caricaturali.

Vedi anche: https://www.ecodelcinema.com/recensione-renfield-il-ribaltamento-comico-delluniverso-di-bram-stoker.htm