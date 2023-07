Una scena iniziale da urlo: ecco l’introduzione di “The Batman”

The Batman è un film del 2022 diretto da Matt Reeves e basato sull’omonimo personaggio della DC Comics. In breve, la pellicola vede Batman, che combatte il crimine a Gotham City da due anni, alle prese con le indagini sull’Enigmista, un serial killer psicopatico che prende di mira l’élite della città. The Batman ha incassato un totale mondiale di 770962583 $, a fronte di un budget di circa 185-200 milioni $. La pellicola ha ottenuto tre nomination ai Premi Oscar 2023 per miglior trucco, migliori effetti speciali e miglior sonoro. Il film dovrebbe essere il primo di una nuova trilogia cinematografica di Batman creando, così, un universo condiviso incentrato su Batman separato dal DCEU. I membri chiave del cast hanno firmato per i film futuri a partire da novembre 2019. Alcuni membri del cast di rilievo sono: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano e Jeffrey Wright.

The Batman, la trama

Bruce Wayne, alias Batman, ha già affrontato numerosi criminali a Gotham City, ma a quanto pare le minacce sul popolo continuano a mietere vittime. Il principale “assassino” non è altro che la corruzione della società. Per combattere l’ormai radicato nemico, Batman si serve dell’aiuto dei suoi più fedeli alleati, James e Alfred. In realtà, un vero e proprio avversario c’è, noto con il nome di Enigmista: per combattere un criminale simili gli aiuti terreni non basteranno.

La famosa introduzione del film

Nei primi 10 minuti di film vengono introdotti prima il villain, l’Enigmista e poi l’uomo pipistrello. Il discorso iniziale fatto da Batman sulla paura instillata nei criminali è l’introduzione migliore di sempre del personaggio. Attraverso una fotografia molto dark e grazie al tema musicale del compositore Michael Giacchino, già dai primi 10 minuti siamo rapiti dalla presenza, e dalla “non” presenza, di Batman. Qui di seguito la famosa scena di “The Batman“.