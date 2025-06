Un viaggio esistenziale in Giappone: la recensione di “Spirit World” con Catherine Deneuve

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

“Spirit World”, il nuovo film diretto dal regista singaporiano Eric Khoo, offre una narrazione profonda e poetica che esplora il confine tra vita e morte attraverso un viaggio che attraversa il Giappone. Con una sceneggiatura scritta dal figlio Eduard Khoo e l’interpretazione di Catherine Deneuve, il film si immerge nella cultura giapponese e nelle sue tradizioni, in particolare nella celebrazione dell’Obon, la festa delle lanterne, che permette di riflettere su perdite e rimpianti.

La trama di Spirit World

La protagonista, Claire Emery, interpretata da Catherine Deneuve, è una cantante pop francese di culto in Giappone, che ricorda figure come Françoise Hardy. La sua vita è segnata dalla tragica perdita della figlia e da un declino della carriera che, un tempo, brillava negli anni ’60. Dopo un lungo periodo di assenza, Claire torna in Giappone per un concerto molto atteso, dove riesce a dare il massimo, ma la sua esibizione è solo l’inizio di un viaggio più profondo.

Dopo il concerto, Claire si ferma in un bar, dove incontra un anziano giapponese, un suo fan e musicista, che condivide con lei ricordi di un passato glorioso. Questo incontro segna l’inizio di un viaggio che porterà i due protagonisti attraverso diverse località del Giappone, dal cuore pulsante delle metropoli alle tranquille rive del mare, fino alla campagna. L’anziano, che vive ancora nel ricordo degli anni ’60, parla a Claire dell’Obon, una festività estiva in cui i defunti tornano a visitare i vivi, creando un legame tra passato e presente.

Tematiche e simbolismo

“Spirit World” affronta temi complessi come l’insicurezza e la solitudine, in particolare tra le generazioni più anziane in Giappone. Il film mette in luce come il passare del tempo possa portare a una riflessione profonda su come si vive, spesso in dialogo con chi non c’è più. La storia di Claire e dell’anziano musicista si intreccia con quella del figlio di quest’ultimo, un regista d’animazione che si trova in una fase di crisi creativa. Attraverso questo viaggio, i personaggi cercano di trovare un equilibrio tra le loro aspirazioni artistiche e le necessità della vita quotidiana.

Il film si distingue per la sua capacità di mescolare elementi di leggerezza e poesia, utilizzando i fantasmi come simboli di ricordi e rimpianti. La narrazione si sviluppa in modo semplice, ma profondo, permettendo agli spettatori di affezionarsi ai personaggi e di vivere con loro le emozioni di un’esistenza segnata da scelte e occasioni mancate.

La direzione di Eric Khoo e l’interpretazione di Catherine Deneuve

Eric Khoo, noto per il suo approccio sensibile e contemplativo, riesce a creare un’atmosfera che riflette la dualità della vita moderna giapponese, dove tradizione e contemporaneità si intrecciano. La scelta di ambientare la storia in Giappone non è casuale; il paese offre un contesto ricco di spiritualità e vitalità, perfetto per una narrazione che esplora il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Catherine Deneuve, in un ruolo che si distacca dalla sua immagine di diva ironica e sarcastica, offre un’interpretazione toccante e vulnerabile. La sua performance trasmette la fragilità di una donna che, pur avendo perso la voce e la sicurezza di un tempo, continua a cercare un senso nella sua vita. La sua interazione con gli altri personaggi, in particolare con l’anziano musicista, arricchisce la narrazione, portando alla luce le complessità delle relazioni umane.

“Spirit World” si presenta quindi come un’opera che invita alla riflessione, un viaggio che non è solo fisico, ma anche interiore, in cui la musica e i ricordi giocano un ruolo fondamentale nel processo di guarigione e accettazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!