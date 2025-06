Doug Liman si prepara a portare L’ombra dello scorpione di Stephen King sul grande schermo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’adattamento cinematografico di “L’ombra dello scorpione”, uno dei romanzi più iconici di Stephen King, sta per diventare realtà. Dopo due precedenti versioni televisive, il regista Doug Liman è stato scelto per realizzare questo progetto ambizioso per Paramount Pictures. La sfida di trasformare il vasto e complesso racconto post-apocalittico in un lungometraggio si presenta come un compito arduo, ma lo studio considera il film una priorità.

Un’opera monumentale da adattare

“L’ombra dello scorpione”, noto anche con il titolo originale “The Stand”, è un romanzo pubblicato per la prima volta nel 1978. Con oltre 1100 pagine, il libro narra la lotta tra il bene e il male in un’America devastata da un virus misterioso che ha decimato la popolazione. La trama segue un ampio cast di personaggi le cui storie si intrecciano nel corso degli anni, creando un affresco complesso e stratificato. La difficoltà principale per Doug Liman risiede proprio nella necessità di condensare una narrazione così ricca e articolata in un formato cinematografico, mantenendo intatta l’essenza dell’opera originale.

Attualmente, il progetto non dispone di una sceneggiatura, il che implica che il lavoro di Liman dovrà affrontare anche la fase di scrittura. Nonostante le sfide, Paramount Pictures ha dichiarato che il film rappresenta una priorità, segnalando l’importanza di questo adattamento per il loro catalogo.

La storia di un adattamento atteso

L’ombra dello scorpione ha già avuto due adattamenti televisivi. Il primo risale al 1984, quando la ABC trasmise una miniserie con un cast di attori di alto profilo, tra cui Gary Sinise, Molly Ringwald, Rob Lowe, Ruby Dee e Laura San Giacomo. Più recentemente, nel 2020, Paramount+ ha rilasciato una nuova serie con James Marsden, Odessa Young, Alexander Skarsgard, Whoopi Goldberg e Amber Heard. Nonostante questi tentativi, una versione cinematografica è sempre mancata, nonostante l’interesse di registi come George Romero, Ben Affleck, Scott Cooper, David Yates e Josh Boone.

Liman, noto per il suo lavoro in film come “Edge of Tomorrow” e “The Bourne Identity”, si trova ora di fronte a una nuova sfida. Questo progetto rappresenta anche la sua prima collaborazione con Paramount Pictures, un’opportunità che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera.

Un racconto di lotta e speranza

La trama di L’ombra dello scorpione si concentra su un gruppo di sopravvissuti che si ritrovano a dover affrontare il male incarnato da Randall Flagg, un personaggio carismatico e malvagio che ha preso il controllo di una Las Vegas desolata. Mentre i lettori si affezionano a personaggi come l’Uomo del bidone della Spazzatura e Madre Abigail, il racconto esplora temi di speranza, comunità e la lotta per la sopravvivenza in un mondo in rovina.

Con una narrazione che si estende su un lungo arco temporale e una molteplicità di personaggi, l’adattamento di Liman dovrà bilanciare la fedeltà al materiale originale con la necessità di rendere la storia accessibile e coinvolgente per il pubblico cinematografico. La sfida è grande, ma le aspettative sono alte, e molti fan di King attendono con ansia di vedere come verrà reinterpretata questa epica storia di lotta tra il bene e il male.

