Jennifer Aniston rivela i suoi sogni futuri come attrice e la sfida delle pause lavorative

Jennifer Aniston, celebre per il suo iconico ruolo di Rachel nella serie “Friends“, ha recentemente condiviso le sue aspirazioni professionali e le sfide che affronta nel concedersi delle pause dal lavoro. In un’intervista con People, l’attrice ha parlato della sua carriera e dei progetti che desidera realizzare prima di ritirarsi dalla recitazione. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulla vita di una delle attrici più amate di Hollywood.

I sogni di Broadway

Durante l’intervista, Jennifer Aniston ha rivelato che uno dei suoi desideri più grandi è quello di esibirsi in uno spettacolo teatrale a Broadway. “Voglio decisamente fare uno spettacolo teatrale a Broadway. Quello è sulla mia bucket list, ma si tratta di trovare il tempo a disposizione e l’opera giusta, il materiale giusto”, ha dichiarato. L’attrice ha sempre nutrito il sogno di calcare le tavole di un palcoscenico, un’esperienza che considera unica e irrinunciabile.

Aniston ha sottolineato l’importanza di esibirsi di fronte a un pubblico dal vivo, un’opportunità che, a suo avviso, rappresenta un modo per connettersi in modo autentico con gli spettatori. La sfida, tuttavia, rimane quella di trovare il giusto equilibrio tra i suoi numerosi impegni professionali e la realizzazione di questo sogno. “Ma devo assolutamente fare uno spettacolo teatrale a Broadway“, ha ribadito, evidenziando la sua determinazione a perseguire questa ambizione.

La difficoltà di concedersi pause

Oltre ai suoi sogni professionali, Jennifer Aniston ha parlato apertamente della sua difficoltà nel prendersi delle pause dal lavoro. “Sono un po’ dipendente dal lavoro. Ma mi sto obbligando a provare di concedermi del tempo per viaggiare e non lavorare. Ed è così importante, lo so, ma non sono brava nel farlo”, ha confessato. Questa ammissione mette in luce una realtà comune tra molti professionisti del settore dello spettacolo, dove la pressione e le aspettative possono rendere difficile il distacco dal lavoro.

Aniston ha anche evidenziato come il lavoro incessante possa portare a risultati sempre meno soddisfacenti. “Il nostro lavoro ha dei rendimenti decrescenti se stai solo lavorando così tanto al punto da non avere esperienze di vita meravigliose”, ha affermato, sottolineando l’importanza di bilanciare la carriera con momenti di svago e crescita personale. La sua riflessione invita a considerare la necessità di prendersi del tempo per sé stessi, un aspetto fondamentale per il benessere psicologico e creativo.

I prossimi progetti di Jennifer Aniston

Guardando al futuro, Jennifer Aniston è pronta a tornare sugli schermi con la quarta stagione di “The Morning Show“, disponibile su Apple TV+. La serie, che ha riscosso un grande successo, vede nel cast anche nomi di spicco come Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass e Karen Pittman. Ambientata nella primavera del 2024, la nuova stagione esplorerà le dinamiche della redazione UBA dopo la fusione con il network rivale NBN, in un contesto mediatico complesso e in continua evoluzione.

La trama si sviluppa in un panorama segnato da fake news, deepfake e teorie del complotto, dove il confine tra verità e manipolazione diventa sempre più sottile. I protagonisti dovranno affrontare le loro ambizioni e i segreti personali, mentre le tensioni all’interno della redazione aumentano. Oltre a questo atteso ritorno, Aniston ha recentemente recitato nel film “Hail Mary” e sta lavorando a un nuovo progetto diretto da Sophie Goodhart, attualmente privo di titolo ufficiale.

Con una carriera che continua a evolversi e nuovi progetti all’orizzonte, Jennifer Aniston dimostra di essere sempre in movimento, pronta a cogliere ogni opportunità che le si presenta.

