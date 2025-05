Un finale alternativo di Alien che avrebbe stravolto la saga: ecco cosa sarebbe potuto accadere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Alien” del 1979, diretto da Ridley Scott, ha segnato un punto di svolta nel genere della fantascienza e dell’horror. La pellicola ha introdotto il pubblico a un universo inquietante e a una creatura iconica, lo Xenomorfo. Tuttavia, il finale originale concepito per il film avrebbe potuto cambiare radicalmente il corso della saga, influenzando non solo il destino dei personaggi, ma anche l’intero franchise. Scopriamo insieme i dettagli di questo finale alternativo e le sue potenziali conseguenze.

Il contesto di Alien e il suo successo

“Alien” è ambientato nel 22° secolo e segue le disavventure dell’equipaggio del cargo minerario spaziale Nostromo, che si imbatte in una creatura extraterrestre durante il viaggio di ritorno sulla Terra. La trama si sviluppa attorno alla figura di Ellen Ripley, interpretata da Sigourney Weaver, l’unica sopravvissuta a un attacco mortale da parte dello Xenomorfo. Il film ha ottenuto un enorme successo, dando vita a un franchise che ha spaziato tra fumetti, videogiochi e serie televisive, come la nuova produzione di Hulu, “Alien Earth”. Questo successo ha reso evidente l’importanza del finale originale, che se fosse stato realizzato, avrebbe potuto compromettere l’intera saga.

Il finale originale di Alien: un cambiamento radicale

Il finale che tutti conosciamo è diventato un cult nel panorama cinematografico. Dopo aver messo in salvo il suo gatto, Jonesy, Ripley riesce a fuggire sulla navetta di salvataggio della Nostromo, poco prima che il cargo esploda. Tuttavia, il colpo di scena arriva quando scopre che lo Xenomorfo si è nascosto a bordo della navetta. La tensione culmina quando Ripley riesce a far saltare la camera d’aria, risucchiando la creatura nello spazio. La scena finale mostra Ripley che spara un arpione allo Xenomorfo, ma il finale originale avrebbe preso una piega completamente diversa.

Ridley Scott aveva proposto un finale in cui lo Xenomorfo, invece di essere neutralizzato, avrebbe avuto la meglio su Ripley. Secondo le parole del regista, la creatura si sarebbe avvicinata a Ripley, strappandole la testa. Questo finale alternativo non è mai stato girato, ma Scott ha rivelato in un’intervista che il suo intento era di dare una svolta più oscura alla storia. La reazione della 20th Century Fox fu immediata: il regista ricevette minacce di licenziamento, costringendolo a cambiare il finale per garantire la sopravvivenza di Ripley.

Le conseguenze di un finale alternativo

L’idea di un finale in cui Ripley non sopravvive avrebbe avuto ripercussioni significative sul futuro della saga di “Alien”. Se Ripley fosse morta, il film “Aliens – Scontro Finale” e i successivi capitoli della saga avrebbero potuto subire un cambiamento radicale nella loro narrativa. Anche se ci sarebbero state altre storie da raccontare, come dimostrano i prequel “Prometheus” e “Alien: Covenant”, la morte di Ripley avrebbe potuto compromettere il legame emotivo con il pubblico.

Inoltre, l’idea che lo Xenomorfo potesse parlare e imitare la voce di altri personaggi, come quella del Capitano Dallas, avrebbe sminuito il terrore e l’ignoto che caratterizzano la creatura. La capacità di comunicare avrebbe alterato la percezione dello Xenomorfo, trasformandolo da un’entità misteriosa e spaventosa a un avversario più umano e comprensibile. Questo cambiamento avrebbe potuto ridurre l’impatto emotivo e il senso di paura che il film originale ha saputo trasmettere.

Riflessioni sul finale di Alien e il suo impatto duraturo

Il finale originale di “Alien” avrebbe potuto portare a un colpo di scena che avrebbe stravolto l’intera saga. La decisione di mantenere in vita Ripley ha permesso alla saga di evolversi e di esplorare nuove direzioni narrative, mantenendo viva l’attenzione del pubblico. La figura di Ripley è diventata un simbolo di forza e resilienza, contribuendo a definire il genere e a ispirare generazioni di spettatori e cineasti.

In definitiva, il cambiamento del finale di “Alien” ha avuto un impatto duraturo non solo sulla saga, ma anche sul genere della fantascienza e dell’horror. La scelta di Ridley Scott e della 20th Century Fox di mantenere in vita Ripley ha aperto la strada a storie future, permettendo al franchise di continuare a prosperare e a evolversi nel tempo.

