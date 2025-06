Un anello ritrovato: la storia di un gesto di onestà che ha commosso Luciano Ligabue

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel luglio 2023, durante un concerto all’Olimpico di Roma, Luciano Ligabue ha vissuto un episodio inaspettato: ha perso un anello mentre salutava i suoi fan. Questo anello, con l’incisione “Per sempre” all’interno, è stato ritrovato da una famiglia di Vercelli, i Di Cosola, che ha intrapreso un lungo percorso per restituirlo al legittimo proprietario. La storia di questo anello non è solo un racconto di un oggetto smarrito, ma un esempio di determinazione e onestà che ha toccato il cuore di molti.

La scoperta dell’anello e il significato dell’incisione

Dopo il concerto, Rocco Di Cosola, insieme alla compagna Sabrina e ai figli Alessio e Aurora, ha trovato l’anello a terra. Notando l’incisione “Per sempre”, i membri della famiglia hanno subito intuito che potesse appartenere a Luciano Ligabue, poiché il titolo è legato a una delle sue canzoni più celebri, dedicata al padre del cantante. Questa scoperta ha scatenato in loro un forte desiderio di restituire l’anello, non solo per il valore materiale, ma anche per il significato affettivo che esso rappresentava per l’artista.

I tentativi di restituzione dell’anello

La famiglia Di Cosola non si è lasciata scoraggiare dalla difficoltà di rintracciare Ligabue. Hanno avviato una serie di tentativi per restituire l’anello. Inizialmente, hanno contattato Marco, il fratello del cantante, che ha suggerito di rivolgersi al fan club “Bar Mario”. Tuttavia, questo primo approccio non ha dato i risultati sperati. Non si sono dati per vinti e, durante una tappa del tour teatrale di Ligabue a Vercelli, hanno cercato di consegnare l’anello al figlio Lenny, anch’egli musicista nella band del padre. Anche questo tentativo si è rivelato infruttuoso, ma la determinazione della famiglia non è venuta meno.

L’incontro decisivo con Luciano Ligabue

Dopo vari tentativi, i Di Cosola hanno deciso di recarsi sotto casa di Ligabue dopo un concerto al Campovolo di Reggio Emilia. Con il cuore in gola, Aurora ha avuto il coraggio di avvicinarsi al cantante e chiedergli: “Liga, abbiamo trovato questo anello, è tuo?”. Con grande sorpresa, Ligabue ha confermato che l’anello era effettivamente suo. Colpito dall’onestà e dalla perseveranza della famiglia, il cantante ha deciso di fare un gesto inaspettato: “Visto che siete stati così tanto onesti, l’anello lo avete vinto voi”. Questo momento ha lasciato i Di Cosola senza parole, rafforzando la loro ammirazione per l’artista e creando un legame speciale tra loro e Ligabue.

La storia di questo anello non è solo un episodio di cronaca, ma un esempio di come la determinazione e l’onestà possano portare a risultati inaspettati, trasformando un semplice ritrovamento in un ricordo indelebile.

