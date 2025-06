Ultimo in tour: il cantautore romano pronto a incantare gli stadi italiani nell’estate 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate 2025 si preannuncia ricca di emozioni per i fan di Ultimo, il cantautore romano che continua a conquistare la scena musicale italiana. Con il tour “Ultimo stadi 2025 – La favola continua…“, organizzato da Vivo Concerti, l’artista si prepara a calcare i palchi di nove stadi in tutta Italia. La prima data è fissata per il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, dove si attende un pubblico entusiasta, già sold out da tempo. Questo tour rappresenta il quarto consecutivo di Ultimo nei principali stadi italiani, e le aspettative sono alte per uno spettacolo che promette di essere ancora più grandioso rispetto ai precedenti.

Un tour che tocca le principali città italiane

Dopo il concerto di Lignano Sabbiadoro, il tour di Ultimo proseguirà con tappe in diverse città, tra cui Ancona, Milano, Roma e Messina, per culminare il 23 luglio a Bari. Ogni tappa è attesa con trepidazione dai fan, che hanno dimostrato un affetto straordinario nei confronti dell’artista. La risposta del pubblico è stata così calorosa che i biglietti sono andati esauriti in tempi record, confermando Ultimo come uno dei protagonisti indiscussi della musica live italiana.

Un palco imponente e innovativo

Il palco del tour è un colosso di 65 metri di larghezza e 24 di altezza, rappresentando un’evoluzione significativa rispetto alle precedenti edizioni. Al centro della scena si erge una passerella personalizzata di 30 metri, che riproduce la forma della chiave che Ultimo porta al collo, un simbolo che lo unisce ai suoi fan fin dagli inizi della sua carriera. A completare l’esperienza visiva, una superficie led di oltre 900 metri quadrati e più di 600 corpi illuminanti, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Non solo il palco, ma anche gli spalti saranno parte integrante dello spettacolo, con un pubblico che si prepara a vivere un’esperienza unica.

Un legame speciale con i fan

Ultimo ha costruito un legame profondo con i suoi fan, che si identificano nella sua musica e nei suoi messaggi. Questo legame è stato ulteriormente rafforzato dalla sua promessa: “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”. La ‘Generazione Ultimo‘, come è stata definita, è pronta a sostenere l’artista in questo nuovo capitolo della sua carriera, dimostrando un affetto che va oltre la semplice passione per la musica.

Un traguardo storico a Roma

Uno dei concerti più attesi del tour si svolgerà il 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Questo evento rappresenta un traguardo significativo per Ultimo, che diventerà il più giovane artista di sempre a tenere dieci concerti in questo prestigioso stadio. Solo a Roma, Ultimo ha venduto oltre 650.000 biglietti, un risultato impressionante che testimonia la sua popolarità. La sua carriera ha raggiunto nuove vette, grazie anche all’indimenticabile concerto al Circo Massimo nel 2022, che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei suoi fan.

Un album che anticipa il tour

A supporto del tour, Ultimo ha recentemente pubblicato l’album “Ultimo Live Stadi 2024“, distribuito da Believe e sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records. Questa raccolta live segna un importante traguardo, debuttando in cima alla classifica Top Album Fimi. È passato molto tempo dall’ultima volta che un disco live di un artista italiano ha raggiunto il primo posto nella settimana di uscita, dimostrando ancora una volta l’impatto di Ultimo sulla scena musicale italiana. Con un tour che si preannuncia indimenticabile e un album di successo, l’estate 2025 sarà sicuramente un momento cruciale nella carriera di questo talentuoso cantautore.

