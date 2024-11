Ultimo celebra l’arrivo del suo primo figlio con il toccante brano “La parte migliore di me”

Ultimo, il noto cantautore romano, ha recentemente avviato un nuovo capitolo della sua vita con l’uscita del singolo “La parte migliore di me”. Questa canzone rappresenta non solo una dedica artistica ma anche un personale tributo a un evento significativo: la nascita del suo primogenito, che avverrà a breve. La compagna di Ultimo, Jacqueline Luna Di Giacomo, è in attesa di un bambino, e il suo brano racchiude sentimenti profondi e gioie future legate alla paternità.

La nuova canzone: una dedicata intima e profonda

“La parte migliore di me” emerge come un pezzo musicale denso di emozione, caratterizzato da un’incantevole melodia che combina il suono delicato del pianoforte con l’intensità degli archi. Il risultato è una sonorità avvolgente che accompagna il testo, creando un’atmosfera di intimità e meraviglia. Ultimo ha scelto di pubblicare il brano attraverso la propria etichetta indipendente, Ultimo Records, mentre la distribuzione è gestita da Believe, un passo che sottolinea la sua crescente indipendenza artistica.

La composizione ha un significato particolare: Ultimo desidera lasciare un’eredità emotiva per il suo nascituro. Nella didascalia condivisa sui social media, ha scritto: «Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me». Queste parole riflettono il suo profondo attaccamento alla musica come mezzo di comunicazione e connessione con il suo futuro bambino.

La carriera in crescita e il prossimo tour

Il rilascio di “La parte migliore di me” si inserisce in un periodo particolarmente favorevole per Ultimo, sia sul piano personale che professionale. Con il suo primo tour negli stadi previsto per il 2025, il cantautore si prepara a un’estate che promette di essere ricca di emozioni e successi. L’inizio del tour, chiamato “Ultimo Stadi 2025 – La favola continua…”, è fissato per il 29 giugno a Lignano Sabbiadoro. Il tour toccherà città importanti come Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, concludendosi il 23 luglio.

Questo tour rappresenta un traguardo significativo: Ultimo avrà così l’occasione di esibirsi per la quarta estate di seguito negli stadi, consolidando la propria presenza nel panorama musicale italiano. La conferma di 9 date, di cui già 4 sold out, e l’annuncio di un decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma indicano un successo che continua a crescere.

Un artista in ascesa: i numeri del successo

A soli 28 anni, Ultimo ha già raggiunto traguardi mozzafiato nella sua carriera. Con 42 concerti negli stadi, di cui 9 previsti per il prossimo anno, ha venduto oltre 1.750.000 biglietti. Il suo repertorio musicale, formato da 6 album inediti dal 2017, gli ha fruttato 81 dischi di platino e 17 dischi d’oro, un risultato che parla chiaro del suo fascino e talento. Inoltre, ha ottenuto oltre 2 miliardi di streaming su Spotify e ha mantenuto la sua intera discografia per ben 16 settimane nella classifica dei 100 album più venduti in Italia nel 2024.

L’ultimo riconoscimento ricevuto, il premio come Miglior Autore Under 35 ai Siae Music Awards 2024, evidenzia ulteriormente la sua crescente influenza e il valore del suo repertorio, segnando un cambiamento significativo nel panorama musicale italiano. Questi successi hanno reso Ultimo una figura imprescindibile nella musica contemporanea, mostrando come la sua carriera possa continuare a evolversi, proprio come la sua nuova vita da papà.