Ultima stagione di The Good Doctor su Rai 2: trama e anticipazioni degli episodi del 9 ottobre

La settima stagione di “The Good Doctor” approda in prima visione assoluta su Rai 2, portando con sé le ultime avventure del dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore. Questo ciclo conclusivo di episodi è composto da soli dieci capitoli, ridotto rispetto alle stagioni precedenti, a causa delle complicazioni legate alla produzione. In questo stato finale della serie, gli spettatori avranno l’opportunità di seguire il percorso emotivo di Shaun, che sta affrontando anche il nuovo ruolo di neo-papà.

Trama degli episodi della settimana del 9 ottobre

Mercoledì 9 ottobre, andrà in onda il settimo ed ottavo episodio della settima stagione. L’episodio 7×07, intitolato “Fede”, mette Shaun di fronte a una sfida complessa: occuparsi della donazione di un rene da parte di un uomo con un gruppo sanguigno raro. Questo caso si complica quando Lea trova una tata per il loro bambino, Steve, e Shaun comincia a sospettare che il piccolo potrebbe avere dei problemi legati all’autismo. Nel frattempo, il dottor Glassman è coinvolto nella cura di una ragazza che, sospettata di essere drogata, mostra segni di una patologia diversa.

Il giorno successivo, andrà in onda l’episodio 7×08, “Cambio di prospettiva”. In questo episodio, la pressione si intensifica per Shaun, che cerca di ottenere una diagnosi per suo figlio. Lea, comprendendo l’importanza della situazione, acconsente a sottoporre Steve a degli esami, ma alla fine ricorda un episodio del passato che la porta a cambiare decisione su quali test effettuare.

Va notato che il 2 ottobre non è andata in onda alcuna puntata di “The Good Doctor”, sostituita da “The Floor”, a causa di un evento imprevisto nel palinsesto.

Riepilogo degli episodi precedenti

Nel mercoledì precedente, il 25 settembre, gli episodi 7×05 e 7×06 hanno continuato a sviluppare le storie dei protagonisti. In “In pace”, Shaun deve navigare una tensione crescente con Charlie, mentre Asher affronta una paziente la cui storia personale lo riporta alla sua religione ebraica. L’episodio successivo, “Una giornata difficile”, vede il dottor Murphy impegnato a gestire le conseguenze di un evento tragico legato a un tentativo di suicidio.

Le tre puntate andate in onda precedentemente, il 18 e l’11 settembre, si sono concentrate sulla gestione di casi delicati e sull’equilibrio tra vita professionale e familiare del dottor Murphy. Ed in particolare, “Un cuore per due” ha mostrato le difficoltà di Shaun nel decidere quale dei due bambini bisognosi di trapianto salvare, mentre “La scommessa” ha presentato le sfide legate al rapporto tra Shaun e una studentessa autistica.

Il cast e i cambiamenti nel team

La settima stagione segna anche l’uscita di scena del dottor Marcus Andrews, interpretato da Hill Harper, il quale ha ufficialmente annunciato la sua candidatura a un seggio nel senato, riducendo così la sua presenza nella serie. Nonostante questo, i fan possono aspettarsi il ritorno di Antonia Thomas, che riprende il suo ruolo di Claire Browne. Inoltre, due nuovi tirocinanti si uniscono al cast: Charlotte Lukatis, interpretata da Kayla Cromer, e Dominick Hubank, interpretato da Wavyy Jonez. I membri storici del cast, tra cui Freddie Highmore, Richard Schiff, e Fiona Gubelmann, continuano a offrire interpretazioni appassionate, mantenendo alta la qualità della serie.

Streaming e disponibilità

Per coloro che desiderano rivedere le puntate, le nuove anteprime della settima stagione sono disponibili su RaiPlay subito dopo la messa in onda su Rai 2. Le prime sei stagioni della serie rimangono accessibili anche su piattaforme come Netflix, Sky/NOW, Prime Video e TimVision, consentendo ai fan di recuperare le precedenti avventure del dottor Shaun Murphy.

La cancellazione della serie e il futuro

Infine, le notizie attuali indicano che non ci sarà una futura ottava stagione di “The Good Doctor”, poiché la serie è stata cancellata. La breve stagione di dieci episodi è in parte dovuta ai ritardi causati dallo sciopero che ha colpito l’industria cinematografica e televisiva durante l’estate e l’autunno del 2023. Concludendo la sua storia in modo conciso, “The Good Doctor” lascia un segno indelebile nel panorama delle serie medicali, continuando a esprimere tematiche profonde legate alla professione medica.