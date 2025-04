Ultima puntata di Uomini e Donne: date e anticipazioni prima della pausa estiva

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, Mediaset si prepara a chiudere i battenti su alcuni dei suoi programmi più seguiti, tra cui il celebre dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, che ha conquistato il pubblico di Canale 5, si prenderà una pausa estiva e tornerà in onda a settembre 2025. Scopriamo insieme quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione e quali sono le ultime novità.

Uomini e Donne: la data dell’ultima puntata

Con l’estate alle porte, Mediaset ha annunciato i cambiamenti nei palinsesti, e Uomini e Donne non farà eccezione. La trasmissione, che ha visto protagonisti i vari tronisti e corteggiatori, saluterà il pubblico venerdì 30 maggio 2025. Questo appuntamento rappresenterà l’ultima occasione per assistere alle dinamiche del trono over e del trono classico prima della pausa estiva. Gli appassionati del programma dovranno attendere fino a settembre 2025 per rivedere i loro beniamini, sempre in onda alle ore 14.45 su Canale 5.

In questa ultima puntata, i telespettatori potranno assistere alla scelta di Gianmarco Steri, uno dei tronisti più discussi di questa edizione. Gianmarco ha attirato l’attenzione del pubblico non solo per il suo percorso, ma anche per le emozioni che ha suscitato tra le corteggiatrici. La sua storia con Francesca Polizzi ha colpito particolarmente, culminando in un’esterna toccante che ha visto il tronista ricevere in regalo i biglietti per il derby Lazio – Roma, una sorpresa che ha rivelato il forte legame tra i due.

Le emozioni del trono classico

La scelta di Gianmarco Steri sarà uno dei momenti clou dell’ultima puntata. Il tronista romano, dopo aver vissuto un percorso intenso tra corteggiatrici, si troverà a dover prendere una decisione cruciale. Nelle ultime settimane, Gianmarco ha vissuto un’esterna significativa con Francesca, che ha condiviso con lui la sua storia personale, creando un’atmosfera di grande empatia. Tuttavia, la situazione si complica con la presenza di Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, entrambe pronte a difendere il loro posto nel cuore del tronista.

Nadia, delusa dal comportamento di Gianmarco, ha deciso di abbandonare lo studio, mentre Cristina ha manifestato il suo dispiacere per la mancanza di sentimenti forti da parte di Gianmarco. Questo scenario di tensione e conflitto promette di rendere l’ultima puntata particolarmente avvincente, con i telespettatori ansiosi di scoprire chi sarà la scelta finale del tronista.

Novità dal trono over

Non solo il trono classico, ma anche il trono over riserva sorprese per il pubblico. Gemma Galgani, storica protagonista del programma, ha avviato una conoscenza con Arcangelo, tra momenti romantici e baci appassionati. La loro relazione sembra promettente, ma non mancano le complicazioni. Dall’altra parte, Sabrina Zago ha espresso interesse per Guido, ma continua a lamentarsi di Giuseppe, che l’ha delusa profondamente.

Nel frattempo, Giuseppe è innamorato di Rosanna, ma la dama siciliana sembra non ricambiare con lo stesso entusiasmo, creando una situazione di incertezza. Queste dinamiche, ricche di emozioni e colpi di scena, terranno i telespettatori incollati allo schermo fino all’ultima puntata prima della pausa estiva.

Con l’ultima puntata in arrivo, gli appassionati di Uomini e Donne possono prepararsi a un finale ricco di emozioni e sorprese, prima di salutare i protagonisti fino al loro ritorno a settembre.

