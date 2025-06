Semifinale de L’Isola dei Famosi: chi tra Jey, Patrizia e Cristina lascerà il gioco?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi si avvia verso la conclusione, con la semifinale in programma stasera su Canale 5. I concorrenti in nomination sono Jey Lillo, Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, e il pubblico è chiamato a esprimere la propria preferenza. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il reality, mentre gli altri due continueranno la loro avventura a Cayo Cochinos. In questo contesto, si prevede anche la chiusura dell’ultima spiaggia, dove attualmente si trovano Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

I concorrenti a rischio eliminazione

La semifinale de L’Isola dei Famosi si preannuncia ricca di tensione. Secondo i risultati dei sondaggi effettuati su vari siti e forum dedicati al reality, Cristina Plevani risulta essere la concorrente più votata, seguita da Patrizia Rossetti. Jey Lillo, invece, sembra essere il più a rischio eliminazione. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare rapidamente, poiché è possibile che venga aperto un televoto flash per i concorrenti rimasti sull’ultima spiaggia. Questo potrebbe portare a un’ulteriore eliminazione, aumentando l’incertezza sul futuro di tutti i partecipanti.

Il televoto è ufficialmente aperto e gli spettatori sono invitati a esprimere il proprio voto per salvare uno dei tre naufraghi in nomination. La tensione cresce mentre il pubblico attende di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà lasciare l’Honduras.

Le dinamiche delle ultime nomination

Le ultime nomination hanno rivelato le strategie e le alleanze tra i concorrenti. Cristina Plevani è stata la prima a esprimere la propria preferenza, scegliendo di nominare Jey Lillo. La sua motivazione è stata chiara: si è sentita trascurata dal gruppo e ha percepito che Lillo ha oscurato la sua presenza nel gioco. Questa scelta ha suscitato una reazione inaspettata da parte di Teresanna, che ha deciso di nominare Cristina, delusa dalle critiche ricevute.

Loredana ha optato per Jey Lillo, ritenendolo meno forte rispetto agli altri concorrenti. Lillo, a sua volta, ha ricambiato il voto, indicando Cristina come la concorrente con cui ha avuto meno connessione. Patrizia Rossetti ha scelto di nominare Mario, definendolo un avversario pericoloso, ma ha anche espresso il desiderio di confrontarsi con lui. Infine, Mario ha deciso di mandare al televoto Lillo, affermando che il suo obiettivo è proseguire l’avventura con concorrenti più esperti.

Queste nomination hanno messo in luce le tensioni e le rivalità tra i concorrenti, rendendo la semifinale ancora più avvincente. La strategia di ciascun naufrago gioca un ruolo cruciale in questo momento decisivo del gioco, dove ogni scelta può influenzare il percorso verso la finale.

