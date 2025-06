La soap “La Promessa” torna su Rete 4: anticipazioni e tensioni tra i protagonisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La soap opera spagnola “La Promessa” continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano. Domani, 2 dicembre 2025, il programma andrà in onda su Rete 4 alle 19:40, con la possibilità di seguirlo anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. In questo articolo, esploreremo le anticipazioni della prossima puntata, mettendo in luce i conflitti e le dinamiche familiari che caratterizzano la trama.

Riassunto dell’episodio precedente

Nell’episodio precedente, Jana si è trovata coinvolta in un acceso scontro con Petra, che l’ha accusata di essere un’arrivista e di avere una relazione con Manuel. Nonostante le provocazioni, Jana ha cercato di mantenere la calma. Nel frattempo, il marchesino Manuel ha deciso di opporsi alla volontà dei genitori, desiderando che Jana lasciasse i locali della servitù per trasferirsi al piano nobile della tenuta, con l’intento di integrarla nella sua famiglia.

Questa decisione ha scatenato la furia di Don Alonso, il quale ha minacciato di ripudiare il figlio. Tuttavia, Manuel non si è lasciato intimidire e ha dichiarato di essere disposto a rinunciare al suo titolo pur di rimanere accanto a Jana. Parallelamente, Martina ha affrontato Curro con determinazione dopo aver scoperto che lui e Jana sono fratelli. Ferita dal silenzio di Curro, Martina ha chiesto una conferma della loro parentela.

Le tensioni tra Curro e Martina

Le anticipazioni rivelano che la gravidanza di Catalina porterà a nuove tensioni all’interno della tenuta. Jana, in un momento di vulnerabilità, ha deciso di non partecipare alla festa organizzata in suo onore e ha confidato a Maria di sentirsi giù di morale a causa delle continue ostilità da parte dei marchesi e delle accuse di Petra. Queste pressioni l’hanno colpita profondamente, rendendo difficile per lei mantenere la serenità.

Martina, invece, è in preda all’ansia dopo il confronto con Curro. Ha rivelato a sua madre che il conte Ayala ha ripreso a minacciarla, e Margarita, determinata a proteggere la nipote, le ha promesso che non permetterà mai più a nessuno di farle del male. Questo legame familiare si rivela cruciale in un contesto in cui le minacce esterne sembrano aumentare.

La gravidanza di Catalina e le reazioni della famiglia

Nel frattempo, Pelayo e Catalina hanno annunciato con gioia alla servitù che aspettano un bambino, brindando all’arrivo del piccolo. Tuttavia, non hanno rivelato che il padre del bambino è in realtà Adriano. La notizia, sebbene accolta con entusiasmo da alcuni, ha suscitato reazioni negative da parte di Cruz e Don Alonso, che non hanno accettato la situazione e hanno attaccato la coppia.

Solo Margarita si è schierata dalla parte di Catalina, difendendola con fermezza. Tuttavia, Pelayo ha confidato a Don Ricardo di non essere felice per la situazione, poiché il bambino non è suo. Per evitare uno scandalo, ha mentito, dichiarandosi padre del piccolo e promettendo di sposare Catalina. Questa decisione, presa per proteggere la giovane, lo tormenta interiormente, rivelando un conflitto profondo tra il desiderio di protezione e la verità.

Le dinamiche tra i personaggi di “La Promessa” si fanno sempre più intricate, promettendo colpi di scena e conflitti emotivi che terranno il pubblico con il fiato sospeso. Con l’episodio di domani, gli spettatori potranno scoprire come si evolveranno queste storie di amore, famiglia e intrighi.

