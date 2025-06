Ultima puntata di “Il Volo – Tutti per Uno 2025” in onda stasera su Canale 5 da Palazzo Te a Mantova

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, alle 21.20 su Canale 5, si svolgerà l’ultima puntata di “Il Volo – Tutti per Uno 2025“. I tre talentuosi artisti, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si esibiranno sul suggestivo palco di Palazzo Te a Mantova, circondati da amici e ospiti musicali. La conduzione della serata sarà affidata a Vanessa Incontrada, che accompagnerà il trio in questa celebrazione musicale.

Un format di successo da Palazzo Te

“Il Volo – Tutti per Uno 2025” rappresenta un appuntamento atteso dal pubblico, giunto al suo terzo anno consecutivo. La scelta di Palazzo Te come location non è casuale: questo splendido palazzo rinascimentale offre un’atmosfera unica che arricchisce l’esperienza dello spettacolo. Durante la serata, i tre artisti, accompagnati da una grande orchestra, presenteranno un repertorio che spazia dalle loro celebri hit, come “Grande Amore” e “Capolavoro“, a una selezione di cover di brani italiani e internazionali. Questo mix di musica e ricordi personali promette di creare un viaggio emozionante attraverso le esperienze di vita dei cantanti e dei loro ospiti.

L’ultima puntata è stata registrata lo scorso maggio e, come per gli episodi precedenti, si preannuncia un evento ricco di emozioni e sorpresa. Il pubblico potrà assistere a performance indimenticabili, in cui la musica diventa il filo conduttore di storie e legami tra gli artisti e i loro invitati.

Ospiti d’eccezione sul palco

La scaletta della serata di stasera è ricca di nomi noti e talentuosi. Tra gli ospiti ci sarà Clara, che si unirà a Il Volo per eseguire “The Sound of Silence” di Simon & Garfunkel, un brano iconico già interpretato insieme durante il Festival di Sanremo. I The Kolors, freschi di pubblicazione del loro nuovo singolo “Pronto come va“, porteranno la loro energia sul palco, mentre Giorgia, amica di lunga data del trio, si esibirà con alcuni dei suoi successi, tra cui “La cura per me“, brano che ha suscitato polemiche durante l’ultima edizione del festival.

Non mancheranno altri artisti di spicco, come Mario Biondi e Alessandra Amoroso, che ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo “Serenata“. A completare il cast, ci saranno anche Giuseppe Fiorello e Andrea Griminelli, flautista di fama internazionale, noto per le sue collaborazioni con grandi nomi della musica mondiale.

Vanessa Incontrada: la co-conduttrice della serata

Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice di origine spagnola, sarà la co-conduttrice di questa ultima puntata. Nata a Barcellona nel 1978, Incontrada è diventata un volto familiare per il pubblico italiano grazie alla sua carriera in televisione e cinema. Il suo debutto sul grande schermo risale al 2003, quando ha recitato nel film “Il cuore altrove” di Pupi Avati, accanto a Neri Marcorè.

Negli anni, Vanessa ha alternato ruoli in film e serie televisive con la conduzione di programmi di successo come “Zelig“, “Amici di Maria De Filippi” e “Striscia la notizia“. Stasera, oltre a presentare lo spettacolo, metterà in mostra anche le sue doti canore con una toccante interpretazione di “Besame mucho“. Ignazio Boschetto ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Vanessa, sottolineando la semplicità e l’affinità che hanno trovato durante le prove.

La serata promette di essere un evento memorabile, ricco di musica, emozioni e momenti indimenticabili, che celebrano il talento e l’amicizia tra gli artisti coinvolti.

