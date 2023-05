UFFICIALE: Le riprese di The Witcher 5 inizieranno dopo la fine di quelle della quarta stagione

Nonostante la terza stagione di The Witcher debba ancora uscire già sono uscite diverse indiscrezioni sulla quinta. In un’intervista pubblicata su Deadline, infatti, Sophie Holland ha detto che la lavorazione della quarta stagione procede spedita, tanto che già si sta pensando alla quinta:

Stiamo per iniziare le riprese della quarta stagione, con Liam Hemsworth come protagonista, e poi vi sarà una breve pausa prima che si inizi a girare direttamente la quinta stagione.

Al momento, Netflix non ha ancora confermato ufficialmente il rinnovo della serie per una quinta stagione, ma evidentemente lo ha già fatto indirettamente.

La quarta stagione sarà la prima in cui Hemsworth vestirà i panni di Geralt di Rivia al posto di Henry Cavill, che lascerà la serie alla fine della terza stagione dedicandosi ad altri progetti. Le parole di Holland a riguardo sembrano voler sviare l’argomento:

Direi che non commenterò questa cosa. Vorrei farlo, ma non lo farò. Non vedo l’ora di vedere cosa porterà Liam nel suo ruolo. Ha un grandissimo seguito di fan. La quarta stagione sarà un bel mix di nuovi personaggi e volti che torneranno.

The Witcher, la serie

The Witcher è una serie televisiva polacco-statunitense distribuita dal 20 dicembre 2019 sulla piattaforma di streaming Netflix. Il primo trailer è stato pubblicato il 20 luglio 2019. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, la serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. La serie ha avuto due prequel, sempre prodotti per Netflix: il film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin.

Le riprese sono state svolte in diversi luoghi, come in Ungheria, a Gran Canaria e nelle isole di La Palma e La Gomera. Qui di seguito il trailer della serie del momento, pronta per rilasciare altre stagioni che ci faranno rimanere attaccati allo schermo.