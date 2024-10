Tutto quello che c’è da sapere sulla seconda edizione di Io canto generation, il talent giovanile di Gerry Scotti

L’autunno porta con sé il ritorno di uno dei talent più attesi della televisione italiana: Io canto generation. Questa amata competizione canora, condotta da Gerry Scotti, farà il suo debutto su Canale 5 il 9 ottobre 2024, regalando ai giovani talenti un’opportunità unica di mettersi in mostra. La trasmissione, che si presenta come uno spin-off di Io canto, promette dinamiche rinnovate e un cast ricco di novità. In questo articolo approfondiremo dettagli, concorrenti e novità del programma.

Io canto generation 2024: date e orari di messa in onda

La seconda edizione di Io canto generation si prepara a ricominciare mercoledì 9 ottobre 2024. Gli spettatori potranno sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 21:35 per una serata all’insegna della musica e del talento. La scelta di trasmettere il programma in prima serata mira a coinvolgere un ampio pubblico, dai più giovani agli adulti, permettendo così a famiglie intere di assistere e supportare i ragazzi partecipanti. Questa strategia di programmazione è stata adottata per dare risalto ai giovani artisti, stimolando interesse e partecipazione.

Il format e le puntate di Io canto generation

Io canto generation 2024 offrirà sei puntate nel corso della stagione. Ogni episodio sarà caratterizzato da esibizioni emozionanti di ventiquattro ragazzi, suddivisi in sei squadre. Le performance saranno una combinazione di esibizioni individuali e di duetti con i rispettivi coach. L’impostazione del programma, incentrata sulla competizione tra le squadre, promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico attraverso sfide avvincenti e classifica dinamica, influenzata non solo dai voti dei giudici, ma anche dalle preferenze del pubblico presente in studio. L’orchestra, diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, accompagnerà i giovani talenti, rendendo ogni esibizione ancora più coinvolgente e di qualità.

I concorrenti e i coach: chi partecipa

Quest’edizione avrà come protagonisti ventiquattro ragazzi, di età compresa tra i 10 e i 15 anni, che daranno vita a sei squadre. La formazione dei gruppi avverrà sulla base di competenze e affinità artistiche, presieduta dai coach. Tra le novità di quest’edizione figura Lola Ponce, in veste di new entry, che guiderà una delle squadre. I coach confermati, già noti dal precedente programma Io canto family, includono nomi di spicco come Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta. La varietà di esperienze e stili musicali rappresentati dai coach promette di arricchire le esibizioni e offrire spunti interessanti ai ragazzi, stimolandoli a dare il massimo.

I giudici: chi valuterà le performance

Il panel di giudici di Io canto generation si preannuncia variegato e di alto profilo. A sedere sulla giuria saranno sei tra le personalità più apprezzate del panorama musicale e televisivo italiano. Michelle Hunziker, già conduttrice di Io canto family, torna nel ruolo di giudice, pronta a giudicare le performance dei giovani concorrenti. Accanto a lei, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi e la new entry Iva Zanicchi, che quest’anno avrà il compito di valutare le esibizioni dai panni di giudice, dopo aver ricoperto il ruolo di caposquadra nelle edizioni precedenti. Questo panel di esperti avrà il compito non solo di assegnare i punteggi, ma anche di offrire feedback costruttivi ai giovani artisti.

Dove seguire Io canto generation

Io canto generation sarà visibile in diretta su Canale 5, ma per chi desidera rivedere i momenti salienti o non può sintonizzarsi in prima serata, il programma sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app dedicata, accessibile su smart TV, tablet e smartphone. Questo approccio consente un’ampia fruibilità del contenuto, incoraggiando una audience più giovane ad interagire con il programma. Gli appassionati di musica e talento giovanile possono quindi prepararsi a seguire le avventure di Io canto generation, un programma che promette di emozionare e intrattenere con storie di passione, sogni e performance indimenticabili.