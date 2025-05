Tudum 2025: Netflix svela i film e le serie più attesi in un evento imperdibile

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 1° giugno 2025, Netflix darà il via a TUDUM, un evento in diretta streaming che presenterà le novità più attese della stagione. Condotto dall’attrice Sofia Carson, l’evento si svolgerà al Kia Forum di Los Angeles, a partire dalle 2:00 del mattino . Durante la diretta, gli spettatori potranno assistere a un susseguirsi di star del cinema, della televisione e della musica, che presenteranno in anteprima trailer e contenuti esclusivi per gli abbonati. TUDUM rappresenta un’occasione unica per i fan di scoprire le storie che segneranno la cultura pop nei prossimi mesi.

Un evento globale per i fan di Netflix

TUDUM è un evento globale che celebra i fan di Netflix e le storie che amano. Il nome deriva dal suono iconico che si ascolta all’inizio di ogni film o serie TV del servizio. Netflix descrive TUDUM come il più grande festeggiamento dedicato ai suoi abbonati, mettendo in risalto film, serie TV, star e creatori che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo. L’edizione del 2025 promette di essere particolarmente ricca di sorprese, con una lineup di contenuti che spazia da film attesi a nuove stagioni di serie di successo.

Film in arrivo: le novità da non perdere

Durante TUDUM, Netflix presenterà una serie di film che susciteranno grande interesse tra gli abbonati. Tra i titoli più attesi c’è “Frankenstein“, diretto da Guillermo del Toro, previsto per novembre. Questo film promette di offrire una nuova interpretazione del classico racconto, con un cast di alto livello. Un altro atteso sequel è “Happy Gilmore 2“, con Adam Sandler, che uscirà il 25 luglio. Gli appassionati di storie romantiche potranno invece attendere “My Oxford Year“, con Sofia Carson e Corey Mylchreest, in arrivo il 1° agosto.

Inoltre, si parla di un possibile sequel de “La lista dei miei desideri“, che potrebbe sorprendere i fan. Non mancherà l’action film “RIP“, con Ben Affleck e Matt Damon, previsto anch’esso per novembre. Infine, il terzo capitolo della saga “A Knives Out Mystery“, intitolato “Wake Up Dead Man“, con Daniel Craig, è atteso con grande curiosità. Questi film rappresentano solo una parte delle novità che Netflix ha in serbo per i suoi abbonati.

Le serie più attese: anticipazioni esclusive

Oltre ai film, TUDUM offrirà anche anticipazioni su alcune delle serie più seguite di Netflix. Tra i titoli in arrivo ci sono “America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders 2“, “Bridgerton 4” e “Emily in Paris 5“. Le avventure di “Ginny & Georgia” continueranno con la terza stagione, mentre “Love is Blind” tornerà con nuovi episodi. Gli appassionati di “Mercoledì” potranno attendere la seconda stagione, con la presenza di Jenna Ortega e altri membri del cast.

Altre serie che susciteranno l’interesse del pubblico includono “My Life with the Walter Boys 2“, “Nobody Wants This 2“, “One Piece 2“, “Outer Banks 5“, “Squid Game 3” e “Stranger Things 5“. La presenza di David Harbour sul set di “Stranger Things” è già un motivo di entusiasmo per i fan. Queste anticipazioni promettono di mantenere alta l’attenzione degli abbonati e di offrire contenuti di qualità.

Celebrità e performance dal vivo: un parterre d’eccezione

TUDUM 2025 non sarà solo un evento per presentare film e serie, ma anche un’occasione per vedere dal vivo molte celebrità. La lista degli ospiti include nomi noti come Antonia Gentry, Ben Affleck, Caleb McLaughlin, Catalina Sandino Moreno, Choi Seung-Hyun , Emily Rudd, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Guillermo del Toro, Iñaki Godoy, Jenna Ortega, Lily Collins, Matt Damon, Millie Bobby Brown, Sofia Carson e Steven Yeun.

In particolare, Guillermo del Toro presenterà il trailer di “Frankenstein” insieme agli attori Oscar Isaac e Mia Goth. Non mancherà la presenza di Kid Cudi, noto per il suo lavoro nella serie animata “Entergalactic“. Le performance musicali saranno un altro punto forte dell’evento, con Lady Gaga, che si unisce al cast di “Mercoledì 2“, e il rapper indiano Hanumankind, che promette di intrattenere il pubblico.

TUDUM 2025 si preannuncia quindi come un evento ricco di contenuti, sorprese e momenti indimenticabili per tutti gli appassionati di Netflix.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!