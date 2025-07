Trigno parla della sua relazione con Chiara Bacci e dei consigli di Maria De Filippi

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nella recente puntata del programma “Dimmi di te”, Lorella Cuccarini ha avuto l’opportunità di conversare con Trigno, il giovane artista che ha conquistato il pubblico di “Amici 24”. Durante il dialogo, Trigno ha condiviso dettagli sulla sua relazione con la ballerina Chiara Bacci, rivelando come questa connessione stia influenzando la sua vita personale e professionale. Le sue parole offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche delle relazioni nel mondo dello spettacolo, evidenziando anche le sfide che affrontano le coppie esposte al pubblico.

La relazione tra Trigno e Chiara Bacci: un equilibrio da proteggere

Trigno ha descritto Chiara Bacci come una figura fondamentale nella sua vita, capace di aiutarlo a riscoprire se stesso. “Chiara è la persona che è riuscita a tirar fuori più il mio essere me stesso”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di avere accanto qualcuno che comprenda e sostenga il proprio percorso. La loro relazione, che dura da otto mesi, è stata caratterizzata da una forte esposizione mediatica, e Trigno ha espresso la sua preoccupazione riguardo a coloro che tentano di disturbare la loro serenità. “Ci sono persone che cercano di destabilizzare questo equilibrio che si è creato“, ha affermato, evidenziando come la pressione esterna possa influenzare le relazioni.

Trigno ha anche riflettuto sulle aspettative che si creano in una relazione, specialmente quando si è sotto i riflettori. “Vediamo come va“, ha detto, riconoscendo che le relazioni sono sempre un’incognita. “Io mi vivo le relazioni, ma anche lei giorno per giorno“, ha aggiunto, suggerendo un approccio pragmatico e consapevole nei confronti della loro storia d’amore. La sua sincerità nel condividere le sfide e le gioie della loro relazione offre uno spunto di riflessione su come le coppie nel mondo dello spettacolo possano affrontare le pressioni esterne.

I consigli di Maria De Filippi: un insegnamento prezioso

Durante l’intervista, Trigno ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi, una figura chiave nel suo percorso artistico. “Uno dei consigli più preziosi che mi ha dato è quello di essere me stesso, sia nelle cose giuste sia in quelle sbagliate“, ha rivelato. Questo consiglio ha avuto un impatto significativo sulla sua crescita personale e professionale, specialmente considerando che Trigno si è trovato a dover affrontare nuove sfide nel mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi, conosciuta per la sua dedizione e il suo impegno, ha influenzato Trigno non solo come artista, ma anche come persona. “Lei è veramente una lavoratrice instancabile“, ha affermato, riconoscendo l’importanza della disciplina e della determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. Trigno ha anche menzionato i momenti di confronto e discussione con la conduttrice, sottolineando come questi abbiano contribuito a creare un rapporto di fiducia e rispetto reciproco. “Con me ha litigato più che con tutti“, ha scherzato, ma ha anche evidenziato il valore di avere una figura forte e diretta come Maria al suo fianco.

La sua esperienza con Maria De Filippi rappresenta un esempio di come le relazioni professionali possano arricchire la vita di un artista, fornendo non solo supporto, ma anche insegnamenti fondamentali per affrontare le sfide del settore.

