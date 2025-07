Pedro Pascal: la storia di un attore che affronta il dolore e celebra la vita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Pedro Pascal, uno degli attori più amati di Hollywood, si è aperto in un’intervista rivelando momenti di grande vulnerabilità e la sua storia personale segnata da perdite e difficoltà. Conosciuto per i suoi ruoli iconici in serie come “The Last of Us” e “The Mandalorian“, Pascal condivide il suo legame profondo con la madre, Verónica, scomparsa nel 1999, e le sfide che ha affrontato nel suo percorso verso il successo.

La figura di Verónica e il suo impatto sulla vita di Pedro

Verónica, madre di Pedro Pascal, ha avuto un ruolo cruciale nella sua vita. La sua morte prematura, avvenuta quando Pedro aveva solo 24 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile. La famiglia di Pascal fuggì dal Cile durante la dittatura di Augusto Pinochet, e Verónica divenne rifugiata politica a soli 22 anni. Questo evento segnò profondamente la sua vita e quella dei suoi figli, costringendoli a ricostruire la loro esistenza in un nuovo paese.

Fin da piccolo, Pedro ha sviluppato un legame speciale con il cinema, grazie alle esperienze vissute con la madre. Quando Verónica non poteva portarlo con sé al lavoro, lo lasciava al cinema, dove il giovane attore scoprì la magia della settima arte. Questo amore per il cinema lo ha accompagnato nel corso degli anni, diventando la sua professione e la sua passione.

La perdita di Verónica ha segnato un punto di svolta nella vita di Pascal. Nonostante il dolore, l’attore ha trovato la forza di affrontare la sua assenza, sentendo la presenza della madre accanto a lui. “A volte ho la sensazione che mi stia ancora accudendo. La percepisco ovunque”, ha dichiarato, evidenziando come il suo ricordo continui a influenzare la sua carriera.

Le sfide professionali e il percorso verso il successo

Pedro Pascal ha vissuto un lungo percorso di lotta prima di raggiungere il successo. Negli anni tra i 18 e i 20, mentre si trovava a New York, ha affrontato momenti di grande difficoltà. L’attore ha rivelato di aver sofferto di insonnia e di aver trovato conforto nella lettura di autori come James Baldwin e nella visione di film che riflettevano la sua realtà. “Ero come una ferita aperta di fronte alla realtà della vita”, ha confessato, descrivendo il dolore e l’ingiustizia che percepiva nel mondo.

Il successo, che Pedro sperava di raggiungere prima dei 30 anni, sembrava sfuggirgli. Tuttavia, nonostante le tentazioni di abbandonare la recitazione, l’attore ha trovato sostegno nelle persone a lui care, in particolare nella sorella Lux, che lo ha incoraggiato a non smettere di credere nei suoi sogni. “Tutti si sono presi cura di me, ben oltre i miei trent’anni. Sono stato circondato da angeli”, ha affermato, sottolineando l’importanza della rete di supporto che lo ha accompagnato.

Un amore incondizionato per gli animali e la vita

Oltre alla sua carriera e alla memoria della madre, Pedro Pascal ha un legame speciale con la sua cagnolina Gretta, che è stata al suo fianco fino alla sua morte per vecchiaia. L’attore ha condiviso il suo affetto per Gretta, riflettendo su quanto fosse difficile la sua vita in quel periodo. “Penso a quanto ero povero quando avevo Gretta e alla vita da borghese che farebbe oggi con me rispetto ad allora, e mi viene da piangere”, ha confessato, dimostrando la sua sensibilità e il suo amore per gli animali.

La storia di Pedro Pascal è un esempio di resilienza e determinazione. Nonostante le difficoltà e le perdite, l’attore ha trovato la forza di continuare a perseguire i suoi sogni, portando con sé il ricordo della madre e l’amore per le persone e gli animali che lo circondano. La sua autenticità e la sua vulnerabilità lo rendono un artista unico, capace di toccare il cuore del pubblico con ogni interpretazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!