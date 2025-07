TrigNO chiarisce i rumor sulla sua relazione con Chiara Bacci: “Persone vogliono rovinare le cose belle”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il cantante TrigNO, trionfatore dell’ultima edizione del talent show “Amici“, ha recentemente affrontato i gossip che hanno messo in discussione la sua relazione con la ballerina Chiara Bacci. Durante un’intervista con Lorella Cuccarini nel programma “Dimmi Di Te“, il giovane artista ha condiviso dettagli sulla sua vita, la sua carriera e l’importanza della sua fidanzata nel suo percorso personale e professionale.

La relazione con Chiara Bacci

Nel corso dell’intervista, TrigNO ha parlato con affetto della sua fidanzata Chiara, sottolineando come lei abbia avuto un ruolo fondamentale nel suo processo di crescita personale. “Chiara è la persona che è riuscita a tirare fuori il mio vero io“, ha affermato il cantante, evidenziando il supporto che ha ricevuto da lei. TrigNO ha spiegato che, prima di entrare ad “Amici“, aveva perso parte di se stesso e che Chiara lo ha aiutato a riscoprire la sua autenticità.

Il giovane ha anche affrontato le voci di crisi che circolano sui social, affermando che ci sono persone che cercano di destabilizzare la loro relazione. “Ci sono persone che vogliono rovinare le cose belle“, ha detto, facendo riferimento ai commenti negativi e ai rumor infondati. TrigNO ha espresso la sua volontà di vivere la relazione giorno per giorno, senza farsi sopraffare dalle aspettative future. “Se fai troppi programmi, inizi a rovinare le relazioni“, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di godersi il momento presente.

L’esperienza ad Amici e il supporto di Francesco Facchinetti

TrigNO ha anche condiviso la sua esperienza all’interno della scuola di “Amici“, rivelando che il suo ingresso nel programma è stato possibile grazie a Francesco Facchinetti. “Francesco mi ha chiamato mentre stavo per partire per una vacanza a **Palma de Mallorca“, ha raccontato. Facchinetti lo ha incoraggiato a partecipare ai provini, sottolineando l’importanza di non perdere un’opportunità come quella.

Il cantante ha descritto il suo approccio ai casting come piuttosto amatoriale, avendo avuto solo un giorno e mezzo per prepararsi. Ha eseguito una cover e un brano già pubblicato, e ha notato un certo interesse da parte dei giudici. “Era andato discretamente bene“, ha commentato, mostrando gratitudine per l’accoglienza ricevuta.

Riflessioni su Maria De Filippi e il percorso artistico

Infine, TrigNO ha espresso la sua ammirazione per Maria De Filippi, la conduttrice di “Amici“. Nonostante i conflitti che possono sorgere in un ambiente competitivo come quello del talent, il cantante ha riconosciuto il supporto e la guida che ha ricevuto da parte della padrona di casa. La sua esperienza nel programma ha rappresentato un’importante tappa nella sua carriera musicale, contribuendo a formare l’artista che è oggi.

In sintesi, TrigNO ha dimostrato di essere un giovane artista consapevole e riflessivo, capace di affrontare le sfide della fama e delle relazioni con maturità. La sua storia con Chiara Bacci e il percorso all’interno di “Amici” sono testimonianze di un viaggio in continua evoluzione, caratterizzato da crescita personale e professionale.

