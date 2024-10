Trigno, il giovane talento di Amici 2024: storia, musica e curiosità

L’edizione 2024 di “Amici”, il popolare talent show condotto da Maria De Filippi, vede tra i suoi illustri allievi il giovane cantante Trigno. Questo artista, originario di Asti e ora residente a Milano, sta già attirando l’attenzione di pubblico e critica. Scopriamo insieme chi è questo talento musicale e quali sono le sue aspirazioni.

Chi è Trigno: età, formazione e carriera musicale

Trigno, il cui vero nome è Pietro Bagnadentro, ha 22 anni. Nato ad Asti, si è trasferito a Milano per perseguire i suoi sogni musicali. La sua formazione è interessante: laureato in economia, ha dedicato gran parte della sua giovinezza allo sport, giocando a calcio a livello agonistico. Questo bagaglio di esperienze arricchisce la sua personalità, rendendolo un artista poliedrico e motivato.

Il nome d’arte “Trigno” ha un’origine affettuosa; deriva dal soprannome che il padre lo chiamava mentre giocava a calcio, incoraggiandolo dagli spalti con l’esortazione “Vai Pietrigno!“. Questa aneddoto riflette l’importanza dello sport e della famiglia nella sua vita. Trigno si descrive come un ragazzo competitivo e impulsivo, caratteristiche che traspaiono anche nel suo approccio alla musica. “Per me la musica è una esigenza! Come lavarsi i denti la mattina quando ti svegli!” ha dichiarato in un’intervista su Wittytv.it. Queste parole dimostrano quanto la musica sia fondamentale per il suo stato d’animo e la sua esistenza.

Trigno ha già rilasciato diversi singoli che hanno contribuito a costruire la sua carriera. Tra le sue canzoni più conosciute troviamo “Prima o poi“, “Calmo“, “Lento“, “Conto su di te“, “Attorno“, “Filo di Nylon“, e “Casino“. Oltre alla sua passione per la musica, gestisce anche un profilo Instagram che conta oltre 17.600 follower, un numero in costante crescita, segno dell’interesse crescente nei suoi confronti.

L’edizione di Amici 2024: i cantanti e i ballerini

L’edizione 2024 di “Amici” ha dato il benvenuto a vari talenti, sia nel canto che nella danza. Tra i partecipanti al corso di canto, oltre a Trigno, troviamo nomi come Diego Lazzari, Vybes, Alena, Niccolò, Senza Cri, Luk3 e Ilan. Questa varietà di artisti porta un mix di stili e personalità al programma, rendendo la competizione ancora più affascinante.

Per quanto riguarda la danza, i ballerini che si sono uniti alla scuola includono Teodora, Rebecca, Alessia, Daniele, Chiara, Alessio e Sienna. Ognuno di loro apporta il proprio background e le proprie esperienze, creando un ambiente ricco di creatività e talento.

I professori di Amici 2024: una squadra di esperti

La formazione di questa edizione è composta da un team di esperti nelle rispettive discipline. Per la classe di canto, gli insegnanti confermati sono Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quest’ultima, in particolare, è molto apprezzata per la sua capacità di scoprire e valorizzare i talenti, e sta già seguendo Trigno nel suo percorso di crescita artistica.

Per la sezione di danza, il corpo docente è guidato dai veterani Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, ai quali si unisce una nuova entrata, Deborah Lettieri. Questa diversità di approcci e stili educativi contribuisce a un ambiente formativo stimolante e impegnativo per tutti gli allievi.

Trigno e i suoi compagni di talent show stanno più che mai impressionando il pubblico, dimostrando che “Amici” è un trampolino di lancio fondamentale per il futuro della musica e della danza in Italia.